AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
A través d’onze autors i nou fons fotogràfics, el públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abasten setanta anys d’història contemporània del Principat. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
LLETRES
‘L’ÀNIMA SEPARADA DEL COS’
Avui al Club de Lectura L’ànima separada del cos d’Eva Arasa. Amb David Gálvez. Hora: 19.30 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
L’Associació Fotogràfica Valls del Nord presenta una nova mostra col·lectiva que ens convida a viatjar a través de la fotografia. Les imatges, captades pels socis de l’entitat, ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Biblioteca Comunal. La Massana.
‘UN COS SOTA 10 MIRADES’
Emma Regada ens convida a reflexionar sobre la transformació d’Andorra a través del cos i la fotografia. Un projecte íntim i potent. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de març.
‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA’
Van Gogh Alive és l’experiència immersiva més visitada arreu el món. Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida gràcies una tecnologia única. A més, gaudeix de Finding Vincent, que arriba per primera vegada a Europa. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.