AGENDA
'Van Gogh alive Andorra'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA’
Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.
ACTIVITATS
XX CONCURS INTERNACIONAL D’ESCULTURES DE NEU
Durant tot el cap de setmana les artistes construiran les seves creacions a la plaça, on tothom qui vulgui podrà veure i seguir el creixement de les figures. Diumenge al migdia hi haurà la deliberació del jurat i l’entrega de premis als guanyadors. Hora: 10 h. Plaça de l’Església del Pas de la Casa. Encamp.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
L’Associació Fotogràfica Valls del Nord presenta una nova mostra col·lectiva que ens convida a viatjar a través de la fotografia. Les imatges, captades pels socis de l’entitat, ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Biblioteca Comunal. La Massana.