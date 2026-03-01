TELEVISIÓ
Un clàssic molt esperat
Netflix fixa per a la tardor l’estrena de la seva adaptació d’‘Orgull i prejudici’, amb Emma Corrin i Jack Lowden. També ha publicat les primeres imatges de la minisèrie.
Netflix continua treballant en Orgull i prejudici, la sèrie que adapta el clàssic literari homònim de Jane Austen. La plataforma ha llançat aquesta setmana les primeres imatges de la producció a través d’un avanç oficial. A més, ha donat pistes de quan s’estrenarà aquest esperat títol, que compta amb Emma Corrin i Jack Lowden com a protagonistes. En concret, el gegant de l’entreteniment posarà a disposició dels espectadors aquesta minisèrie, que consta de sis episodis, durant aquesta tardor.
Aquesta adaptació va a càrrec de Dolly Alderton, que figura a la fitxa tècnica com a guionista i productora executiva. “Ha estat un plaer tornar a submergir-me en les seves pàgines per trobar formes tant familiars com noves de donar vida a aquest llibre tan estimat”, ha ressaltat.
Aquesta nova versió, de sis episodis, va a càrrec de la guionista Dolly Alderton
Segons el seu parer, la famosa obra literària “és el model original de la comèdia romàntica: en totes les generacions, un grup de persones té l’oportunitat de tornar a explicar aquesta meravellosa història, i em sento molt afortunada de poder-ne formar part”. La professional de l’entreteniment s’ha declarat “entusiasmada” per traslladar aquesta història tant a les persones que ja coneguin la novel·la com al públic en general.
A més de Corrin i Lowden (Sr. Darcy), completen el repartiment Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Siena Kelly, Fiona Shaw, Hopey Parish i Hollie Avery.
Euros Lyn, director de ‘heartstopper’, es posa darrere les càmeres
Els sis capítols de la ficció els ha dirigit Euros Lyn, que ha participat en sèries com Heartstopper. La sèrie compta com a productors amb Laura Lankester, Will Johnston i Louise Mutter per a Lookout Point —companyia de BBC Studios—, i Alderton, Lyn i Corrin figuren com a productors executius al costat de Lisa Osborne.