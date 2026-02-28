Scream 7

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Scream 7 12.15 17.15 19.30 22.00

Greenland 2 18.30 22.15

Cumbres borrascosas 12.15** 19.00** 21.45**

Marty Supreme 16.15

Zootropolis 2 11.45 16.00

Como cabras 11.30*** 12.00 15.15*** 15.45 17.45

Avatar 3: Fuego y Ceniza 20.30

La asistenta 18.00

Balandrau 12.15 17.00 19.15 21.45

Ruta de escape 19.45

Aída y vuelta 16.30

Hamnet 20.30

CINEMES GUIU

Balandrau, vent salvatge 20.15

Com ensinistrar un drac 18.00     

