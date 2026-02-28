Scream 7
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Scream 7 12.15 17.15 19.30 22.00
Greenland 2 18.30 22.15
Cumbres borrascosas 12.15** 19.00** 21.45**
Marty Supreme 16.15
Zootropolis 2 11.45 16.00
Como cabras 11.30*** 12.00 15.15*** 15.45 17.45
Avatar 3: Fuego y Ceniza 20.30
La asistenta 18.00
Balandrau 12.15 17.00 19.15 21.45
Ruta de escape 19.45
Aída y vuelta 16.30
Hamnet 20.30
CINEMES GUIU
Balandrau, vent salvatge 20.15
Com ensinistrar un drac 18.00