HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
“Acció” és la paraula clau per a tu avui, així que posa't unes sabates còmodes i diverteix-te. Infoneu-li una mica d'alegria incongruent al vostre tracte cap als altres. Troba maneres d'escapar-se de la realitat per una estona. Afegeix un toc estrany i puja't a l'escenari. Les opinions seran especialment fortes avui i el conflicte pot sorgir, però adona't que l'alegria i la despreocupació milloraran qualsevol situació.
Taure
Ets una persona romàntica per naturalesa, però avui és molt probable que pensis més en termes de passió física que de romanç idealitzat. És probable que et preocupi especialment la teva aparença, i pot ser que vulguis un canvi d'imatge professional o comprar roba nova. El color blau pot semblar especialment atractiu en aquest moment, però no us oblideu d'afegir una mica de vermell per a la passió! Truca al teu interès romàntic, i diverteix-te aquesta nit!
Bessons
Avui és un d'aquells dies en què et pots donar de cops per no haver dit la veritat en una ocasió anterior. Les paraules que semblaven tan inofensives es poden tornar en contra teva ara. Avui dia és un dia molt orientat a l'acció. El conflicte pot sorgir perquè el que pensaves que era cert aleshores ara resulta ser fals i contrari a les decisions preses en aquest moment.
Cranc
Avui és un dia de molta energia en què tens la resistència física necessària per aconseguir força coses. Preocupa't, però, de tenir tots els elements necessaris abans de sortir a fer les activitats del dia. Podria ser que hi hagi una força oculta, potser dins de la teva pròpia ment, que difumina les línies de la realitat sobre un tema determinat. Revisa les fonts i procedeix amb cautela.
Lleó
Planeja els teus moviments acuradament avui, i tingues paciència amb la gent que t'envolta. Si estàs treballant amb altres persones, assegura't que tots estiguin a la mateixa ona en relació als teus objectius i objectius i que no estiguin, d'alguna manera, fent res en contra dels teus propòsits. Podria ser que algú estigui actuant, reaccionant o desinformant i tot això estigui creant conflictes amb els teus pensaments i sentiments. Dóna't un bany de realitat abans de sortir per la porta.
Verge
Les teves accions poden ser tocades per un estat d'ànim molt capritxós avui. Aneu amb compte amb caure en l'ús de substàncies recreatives que us portin fora de la realitat per un temps. La teva tendència serà escapar cap al cosmos, però tard o d'hora hauràs de baixar. Lidia amb els teus problemes ara abans que el teu pensament es torni encara més tèrbol que abans. Pren mesures amb una ment clara i sòbria.
Balança
Es reclamarà que prenguis decisions en moltes àrees avui. La gent pot estar buscant perquè estiguis amb ells i participis en el seu món de diversió i emoció. També podria ser que hi hagi molts projectes que et cridin l'atenció avui, i que dubtis sobre quins dedicar-li la teva energia. La fricció pot sorgir en trobar-te sortint duna situació per participar en una altra.
Escorpí
Pren mesures per crear un món de somnis de fantasia avui. De fet, moltes de les activitats del dia seran tocades per aire d'un altre món. Tot i que, en general, prefereixes mantenir els peus a terra, adona't que, de tant en tant és essencial deixar-se portar i experimentar altres regnes de pensament per tal d'obtenir una perspectiva nova. Deixa't anar els cabells i gaudeix d'una nit salvatge.
Sagitari
Un fort desig de portar més del regne de la fantasia a la teva pròpia realitat impulsa avui les teves accions. Podries descobrir que hi ha un desig intens de portar un sentit del que és fosc a l'esfera normal, encara més que altres dies. Vols mostrar a la gent que la vida realment és només una gran comèdia. Anima els altres a no prendre's la vida tan de debò. Utilitza la creativitat en el teu enfocament per ajudar els altres a relaxar-se.
Capricornio
Aquest és un dia intens per a tu durant el qual la manca d'harmonia en diferents àmbits de la vida sorgeix del no-res i t'impulsa a l'acció. Altres persones poden ser ridículament tossudes avui, causant tensió i frustració allà on miris. La diversió és clau per equilibrar l¿equació. Un marc jovial de la ment i una actitud positiva us ajudaran a resoldre qualsevol situació que se't presenti. Passa-la bé avui.
Aquari
Potser avui et resultarà difícil prendre una decisió sobre qualsevol assumpte pràctic. Si descobreixes que aquest és el cas, no et molestis a pressionar-te per fer que això passi. Avui et preocupa més el costat imaginatiu de la vida. Somiar despert pot ser un meravellós refugi per a tu avui. Feu alguna cosa que us tregui del vostre estat d'ànim actual. Vés a veure una pel·lícula o diverteix-te aquesta nit.
Peixos
Avui pren mesures amb plans ben dissenyats. Mantingues la sensatesa i busca el plaer d'acceptar les coses de manera constant, d'una en una. Vés amb compte amb una mentalitat contundent, voluntariosa i capritxosa que, d'alguna manera, causarà conflicte amb els teus plans, llevat que conscientment t'esforcis per mantenir el somni al mínim. Les línies de la realitat poden ser borroses. Assegureu-vos de trobar les línies de distinció abans de continuar.