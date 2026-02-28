TELEVISIÓ
Netflix abandona
La companyia de Ted Sarandos i Greg Peters renuncia a igualar l’oferta de Paramount per adquirir Warner Bros. i deixa via lliure a la seva competidora.
Netflix ha decidit abandonar la guerra que mantenia amb Paramount Skydance per adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) després d’haver pres la decisió de no millorar la seva oferta, segons va anunciar la matinada d’ahir en un comunicat.
L’empresa va explicar que, amb el preu requerit per igualar l’última oferta de Paramount, l’acord que tenia amb Warner Bros “ja no és financerament atractiu”, per la qual cosa declina oferir les mateixes quantitats que la seva competidora, que aquesta mateixa setmana va millorar l’oferta. De fet, a causa d’aquestes noves condicions, Netflix va rebre una notificació de Warner en la qual se li indicava que el seu consell d’administració havia determinat que l’última proposta de Paramount “era superior” amb relació als termes del primer acord de fusió signat entre les dues companyies.
L’acord ja no resulta “atractiu” després de l’última proposta de Paramount
Els directors generals de Netflix, Ted Sarandos i Greg Peters, van afirmar que la transacció que es va negociar amb Warner “hauria creat valor per als accionistes, amb un camí clar cap a l’aprovació reguladora”. Afegien, però, que “amb el preu requerit per igualar l’última oferta de Paramount Skydance, l’acord ja no és financerament atractiu, per la qual cosa rebutgem igualar l’oferta de Paramount Skydance”.
Tots dos empresaris van donar les gràcies a WBD i al seu consell d’administració “per dur a terme un procés just i rigorós”. “Creiem que hauríem estat bons administradors de les marques icòniques de Warner Bros. i que el nostre acord hauria enfortit la indústria de l’entreteniment i preservat i creat més llocs de treball en el sector de la producció als EUA. No obstant això, aquesta transacció sempre va ser una operació desitjable al preu adequat, no una operació imprescindible a qualsevol preu”, van subratllar.
Sarandos i Peters van afirmar, a més, que el negoci de Netflix és “sòlid, fort” i està creixent de manera orgànica, impulsat per la seva programació i el servei d’estríming. “Aquest any, invertirem aproximadament 20.000 milions de dòlars en pel·lícules i sèries de qualitat i ampliarem l’oferta d’entreteniment. En consonància amb la nostra política d’assignació de capital, també reprendrem el nostre programa de recompra d’accions”, van remarcar.
Aquesta mateixa setmana, Paramount va elevar a 31 dòlars en efectiu per acció el preu per comprar el 100% de Warner, davant dels 30 dòlars de la seva oferta anterior. Netflix oferia 27,75 dòlars en efectiu per adquirir els estudis i el negoci d’estríming de WBD.