AGENDA
I Campionat internacional de rítmica - Valira Cup
LA PROPOSTA DEL DIA
I CAMPIONAT INTERNACIONAL DE RÍTMICA - VALIRA CUP
Celebració d’un campionat internacional de rítmica amb la presència de gimnastes internacionals. Hora: 9 h. Pavelló Toni Martí. Andorra la Vella.
ACTIVITATS
NASCUTS PER LLEGIR. ‘EL CARNAVAL DELS SONS’
Ja ha arribat el Carnaval i l’hora de celebrar-lo acompanyats de diferents personatges animals i d’instruments. Hora: 11 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
TEATRE
‘INVISIBLE’
Viatge emocional a través de les veus silenciades, els pensaments amagats i les lluites quotidianes de qui conviu amb una malaltia poc coneguda. Hora: 19 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
VISITES
‘NYAM NYAM I BON PROFIT’
Recorregut per la Casa Rull des de la gastronomia, l’ús i la producció d’aliments. Un relat que desperta gana. Hora: 12 h. Museu Casa Rull. La Massana.
FÒRUM DE LA JOVENTUT D’ANDORRA
20a ASSEMBLEA JOVE
L’assemblea serà un espai segur i obert, pensat per posar paraules al que vivim, compartir mirades i veure com encarem aquest 2026. Hora: de les 16 h a 21 h. Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
MÚSICA
‘ECSTATIC DANCE’
Torna Albert Pala a Andorra, un DJ pioner de l’Ecstatic Dance a Europa. Preu: 22 euros. Hora: 17 h. Centre esportiu els Serradells. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
FAREM UNA CURSA AMB MATERIALS RECICLATS
Amb taps, cartrons i molta imaginació, construeix el teu cotxe amb materials reciclats i posa’l a prova en una cursa esbojarrada! Hora: 16 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.