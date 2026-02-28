AGENDA

I Campionat internacional de rítmica - Valira Cup

Campionat internacional de Rítmica

Campionat internacional de Rítmica

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

LA PROPOSTA DEL DIA

I CAMPIONAT INTERNACIONAL DE RÍTMICA - VALIRA CUP

Celebració d’un campionat internacional de rítmica amb la presència de gimnastes internacionals. Hora: 9 h. Pavelló Toni Martí. Andorra la Vella.

ACTIVITATS

NASCUTS PER LLEGIR. ‘EL CARNAVAL DELS SONS’

Ja ha arribat el Carnaval i l’hora de celebrar-lo acompanyats de diferents personatges animals i d’instruments. Hora: 11 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

TEATRE

‘INVISIBLE’

Viatge emocional a través de les veus silenciades, els pensaments amagats i les lluites quotidianes de qui conviu amb una malaltia poc coneguda. Hora: 19 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

VISITES

‘NYAM NYAM I BON PROFIT’

Recorregut per la Casa Rull des de la gastronomia, l’ús i la producció d’aliments. Un relat que desperta gana. Hora: 12 h. Museu Casa Rull. La Massana.

FÒRUM DE LA JOVENTUT D’ANDORRA

20a ASSEMBLEA JOVE

L’assemblea serà un espai segur i obert, pensat per posar paraules al que vivim, compartir mirades i veure com encarem aquest 2026. Hora: de les 16 h a 21 h. Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

MÚSICA

‘ECSTATIC DANCE’

Torna Albert Pala a Andorra, un DJ pioner de l’Ecstatic Dance a Europa. Preu: 22 euros. Hora: 17 h. Centre esportiu els Serradells. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

FAREM UNA CURSA AMB MATERIALS RECICLATS

Amb taps, cartrons i molta imaginació, construeix el teu cotxe amb materials reciclats i posa’l a prova en una cursa esbojarrada! Hora: 16 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

tracking