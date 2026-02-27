HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Com algú acostumat a operar a través del seu intel·lecte, potser et sorprengui l'onada de passió romàntica que se't presenta en aquest moment. Per avui, almenys, els teus valors poden canviar d'intel·lectuals a físics. Probablement vols planejar una nit romàntica amb algú especial. Potser fins i tot vulguis sortir i gastar una mica de diners en roba. Gaudeix del teu dia!
Taure
Recorda que tot i que hi ha tensió i caos per tot arreu, no t'ha d'afectar. El teu lema ha de ser que "hi ets, però no n'ets". La base de la majoria de les disputes es redueix a la lluita entre allò vell i allò nou. Tracta de no deixar que les seves batalles siguin les teves. Aprèn d'ells estant prou a prop per observar i entendre, però prou lluny perquè mantinguis les mans netes.
Bessons
Fins i tot si no tens parella romàntica, és molt probable que sentis ànsies i passió avui per programar una vetllada íntima amb algú que ha cridat la teva atenció. No pots galopar cap al capvespre immediatament, i el mateix passa amb aquesta i totes les relacions. Sigues pacient i no aclaparis aquesta persona amb massa passió massa aviat. Espera i observa com van les coses.
Cranc
Encara que per naturalesa tens els peus a terra i gaudeixes de la passió física, això pot semblar encara més pronunciat avui. Les novel·les i pel·lícules atrevides podrien ser especialment atractives. És possible que vulgueu planejar una nit romàntica amb un amant. Si no en tens, que no et sorprenguis si una vella amistat de sobte et veu molt sexi! Aquest és un gran dia per comprar roba. És probable que triïs els articles més afavoridors.
Lleó
És probable que avui la teva ment no estigui gaire lúcida. Això podria causar una sèrie de problemes. És possible que sentis especial romanticisme. Estàs pensant en la nit en què puguis estar tot sol amb la teva parella o almenys gaudir de novel·les atrevides o pel·lícules sensuals. A l'hora de dinar, compra una mica de roba que creguis que és especialment afavoridora i després gaudeix de la nit!
Verge
Un sentit renovat de vigor físic podria fer que et llencis amb determinació a qualsevol projecte que hagis de fer avui. No obstant això, la teva ment no hi estarà realment, ja que podries estar sentint una passió especial en aquests moments. Els teus propis interessos intel·lectuals i filosòfics podrien ocupar un lloc preferent a la teva ment, a l'alçada del sexe i el romanç! Aquest vigor físic podria resultar molt agradable aquesta nit. Que gaudeixis!
Balança
Avui ets en un estat d'ànim romàntic. És més probable que notis les persones atractives que passen pel carrer, i que atreguis mirades d'admiració! Les novel·les i pel·lícules atrevides pot semblar més atractives que de costum, i és possible que vegis alguns aparadors de productes sensuals. Aquesta és definitivament una nit per estar amb aquesta persona especial a la teva vida. Fes que un professional s'ocupi dels teus cabells per assegurar-te que té el millor aspecte.
Escorpí
Una vetllada a casa amb el teu amor pot semblar avui molt atractiva. El sexe i el romanç són molt presents a la teva ment, i és possible que et sorprengui la forma en què et sents. Podries decidir triar una novel·la romàntica o veure una pel·lícula sexy. Pots aprendre a comunicar-te millor amb la teva parella actual, tant verbal com físicament. Assegureu-vos d'al·ludir al vostre millor aspecte, i endavant!
Sagitari
La comunicació amb la persona estimada pot haver arribat a un punt on no pugui avançar més. Els diners podria venir al correu, però probablement no arribarà avui. Aquest podria ser un dia ple de frustracions, però la nit ha de compensar-ho. L'amor i el romanç es veuen molt bé en aquests moments. Aquest és un dia meravellós per programar una vetllada amb la teva parella, o per buscar-ne una. Gaudeix-ne!
Capricornio
Ets una persona apassionada per naturalesa, però la força dels teus desitjos et pot sorprendre avui. La teva persona se sent especialment romàntica avui i encara més sexi del que és habitual. Voldràs passar temps tot sol amb el teu amant. No et sorprenguis si atraus les mirades dels altres, fins i tot estranys. La comunicació a tots nivells ha de ser clara i directa. Gaudeix d´una gran nit!
Aquari
La comunicació amb familiars i amb altres persones ha de ser clara, honesta i amorosa. Encara que les teves passions físiques poden estar sorgint sota la superfície avui, encara hi són molt presents. És probable que et sentis particularment sexi, i pot ser que vulguis llegir novel·les pujades de to o anar a veure una pel·lícula d'amor. Aquesta és la nit per estar tot sol amb aquesta persona especial. Assegura't de veure't del millor i sobretot… diverteix-te!
Peixos
Una trucada telefònica del teu amor podria posar en evidència el teu costat apassionat i romàntic avui. Probablement tens molt a fer, per tant no podràs trobar-te amb aquesta persona fins tard. Tot sembla indicar que el matx farà que valgui la pena l'espera. Has de tenir una sintonia especial amb la teva parella en aquests moments. Pots saber instintivament què necessita de tu ara. Compra roba sexi, i diverteix-te!