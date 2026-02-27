AGENDA
Kic Barroc. Presentació del nou disc 'Entor'
LA PROPOSTA DEL DIA
CONCERT DE KIC BARROC. PRESENTACIÓ DEL NOU DISC ‘ENTOR’
Entor és el segon treball discogràfic de Kic Barroc, amb vuit composicions originals inspirades en cims, llacs i paisatges pirinencs. Hora: 21.30 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PINTURES DE MAREN’
40 il·lustracions a l’oli, que van de portades de films com Dràcula o El nom de la Rosa a llibres que van des de la fantasia fins al Western. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘LES FIGURES DE L’ÉMANCIPATION’, DE C215
El retratista Christian Guémy, també conegut com C215, treballa amb plantilles i pintura en aerosol fetes per ell mateix. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 14 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA 2026’
Van Gogh Alive és l’experiència immersiva més visitada arreu el món. Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. A més, gaudeix de Finding Vincent, que arriba per primera vegada a Europa. Una experiència de realitat virtual amb ulleres 3D que et permetrà viure en primera persona alguns moments de la vida de Vincent van Gogh, entre altres sorpreses! Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.