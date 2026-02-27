TELEVISIÓ
Canvi de plans
L'spin-off de ‘Tulsa King’, que havia d’estar protagonitzat per Samuel L. Jackson, canvia de rumb i es trasllada a Frisco, Texas. Taylor Sheridan n’assumeix el control creatiu.
Moviment inesperat en l’univers televisiu de Taylor Sheridan. Aquesta vegada, el canvi no afecta Yellowstone, sinó Tulsa King, l’exitosa sèrie criminal protagonitzada per Sylvester Stallone a Paramount. L’spin-off que havia d’ampliar-ne la història ha experimentat una transformació significativa, amb una modificació substancial de la identitat i del plantejament inicial del projecte.
En un principi, la nova producció estava concebuda per a Samuel L. Jackson, que va debutar a la tercera temporada de la sèrie original en el paper de Russell Lee, un antic aliat de Dwight Manfredi a la presó. La idea era seguir aquest criminal implacable en el seu retorn a Nova Orleans, ciutat que havia de convertir-se en l’eix central d’una ficció que portava com a títol provisional NOLA King. Tanmateix, aquests plans han canviat.
La producció ha estat rebatejada com a Frisco King i l’acció es traslladarà a Frisco, Texas, amb el consegüent canvi d’ambient i context narratiu. Aquesta decisió no respon únicament a criteris creatius, sinó també a diversos obstacles i tensions internes, entre els quals destaca la sortida del showrunner Dave Erickson l’estiu passat.
El càrrec no ha estat substituït oficialment, una pràctica coherent amb el mètode de treball de Sheridan, que tendeix a supervisar de prop totes les seves produccions televisives. El creador s’implica directament en el desenvolupament de les sèries, seguint un model en què el seu control creatiu supera l’estructura tradicional del showrunner.
D’aquesta manera, Sheridan signarà personalment els vuit episodis de la primera temporada, una implicació molt superior a la que va tenir a Tulsa King, on només va escriure el primer capítol. Tot indica que Frisco King aspira a ser alguna cosa més que un simple spin-off: una peça clau dins l’expansió de l’univers criminal del guionista texà.