HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
És probable que estiguis en una bona ratxa amb idees noves i innovadores sobre les teves metes a la vida. Malauradament, hi ha alguns obstacles. Les persones que tenen por del que és nou i del que és diferent tendeixen a tractar de posar obstacles. El més probable és que aquestes persones estiguin simplement reaccionant per por quelcom que no entenen. Ajuda'ls a veure la teva perspectiva.
Taure
Les coses han de fluir bé per a tu avui amb molt poc esforç de part teva. Tingues en compte que si sorgeix qualsevol disputa, és una indicació que la persona amb qui estàs discutint no necessàriament és la persona més adequada amb qui relacionar-se o confiar. Els problemes emocionals solen ser els més difícils de superar, però això no hauria de ser un problema per a tu. Tens la capacitat de superar-los com a professional.
Bessons
Mentre que la teva ment pot desitjar tirar endavant amb idees noves i revolucionàries, hi ha alguna cosa que t'impedeix de posar aquestes idees en moviment. Pot ser que hi hagi una petita veu al cap que et diu que disminueixis la velocitat i no acceptis automàticament les coses i les introdueixis a la teva vida només perquè siguin noves. Esforça't tot el que puguis per assolir un equilibri entre aquests dos punts de vista.
Cranc
La vida de vegades es pot sentir com si estiguessis traient a passejar un gos que no fa cas. El cadell és curiós i, de vegades, més aviat imprudent. No coneix els perills que suposen les actuacions o una corretja recargolada. Tens la gran responsabilitat d'ensenyar-li una lliçó mentre que alhora li dónes una mica de llibertat per sortir i explorar sol. Guanya't el respecte dels altres unint la disciplina amb la diversió.
Lleó
Els teus processos mentals poden suposar un obstacle a mesura que descobreixes que hi ha certes regles i pautes que cal tolerar. De vegades et sents com si estiguessis tan per sobre de totes les regles, que pots establir les teves segons els teus costums personals, i que tot estarà bé. Malauradament, de vegades has d'obeir les regles dels altres. Tracta que això no et molesti; simplement accepta'l.
Verge
En tot el temps dedicat a intentar estabilitzar les teves emocions i aconseguir sensibilitat, pots deixar que els teus sentiments t'atrapin. A causa d'això, potser no hagis estat escoltant la teva ment racional últimament tot i que t'està demanant a crits que avancis en una situació diferent. Pren-te un temps per escoltar els teus pensaments i pren-te'ls més seriosament del que ho has fet.
Balança
Com més puguis aplicar a la teva vida els consells que dónes als altres, millor et sentiràs. Ningú seguirà un líder que no s'aferra a les seves pròpies normes. Si us oferireu la vostra orientació a una altra persona, assegureu-vos que us disposeu a operar amb les mateixes regles i acceptar comentaris sobre la vostra eficàcia.
Escorpí
Pots estar seguint un camí lent i constant de disciplina que abasti una manera més tradicional i antiga de veure les coses. De cop, però, et colpeja una força agressiva que t'insta a fer les coses de manera diferent. Com més intentes resistir-te a aquesta força, més és capaç de causar fricció i tensió. Obre els teus braços i dóna-li la benvinguda a aquesta nova energia que tindrà un efecte molt positiu sobre tu.
Sagitari
Una força radical sembla que està causant problemes i desafia les velles creences sobre com s'han de fer les coses i què és el que més vols. La veritat és que el que es podria veure com un problema, és realment un dolor creixent que cal suportar mentre fas el següent pas en la teva evolució personal. El canvi és sovint difícil; no obstant això, això és el que se't crida a fer.
Capricornio
Les coses podrien posar-se una mica tenses per a tu. Una de les teves primeres reaccions podria ser buscar el suport dels teus éssers estimats. Desafortunadament, podries trobar-te que els teus recursos no estan preparats. De fet, sembla que s'han unit a l'oposició. És possible que al principi sentis que t'han traït. En realitat, potser estàs lluitant per una causa sense fi i és el moment d'unir-se a l'oposició també.
Aquari
Parts de la teva vida poden semblar jocs de gladiadors de l'antiga Roma. La bona notícia és que si algú pot superar aquesta situació i veure la veritat en aquest tema, ets tu. Aneu amb compte amb obstinar-te massa sobre com resoldre les coses. És probable que això et fiqui en un embolic més profund amb què ni tan sols hauries d'haver de tractar. La teva feina consisteix a mediar, no a donar ordres.
Peixos
És possible que et moguis en cercles si només veus el costat negatiu de qualsevol situació. La teva falta de perspectiva podria impedir-te veure una resposta que és just davant teu. La teva ment és el teu actiu més gran i el teu pitjor enemic. No et converteixis en una víctima del teu biaix automàtic cap a allò negatiu. Quan prenguis el control i comencis a veure els aspectes positius, la resposta serà clara.