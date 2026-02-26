TELEVISIÓ
Oferta en disputa
Warner estudia si la proposta millorada de Paramount Skydance supera les condicions de la fusió pactada amb Netflix i no tanca la porta a negociar.
El consell d’administració de Warner Bros. Discovery (WBD) va obrir ahir la porta a negociar amb Paramount Skydance (PSKY) després d’analitzar la proposta revisada presentada per la companyia dirigida per David Ellison. L’oferta eleva el preu fins als 31 dòlars en efectiu per acció, un dòlar més que la proposta anterior.
WBD admet que la nova oferta de Paramount és prou bona per estudiar si podria superar la de Netflix, però això no implica que hagi de ser forçosament millor ni que hagi de decantar-se per aquesta opció.
L'oferta millorada inclou 31 dòlars en efectiu per cada acció de Warner
En concret, la proposta millorada inclou 31 dòlars en efectiu per cada acció de WBD, una comissió de demora de 0,25 dòlars per trimestre a partir del 30 de setembre del 2026, una compensació reguladora de 7.000 milions de dòlars que PSKY assumiria si l’operació fracassés per motius regulatoris i el pagament, per part de Paramount, de la penalització de 2.800 milions de dòlars que WBD hauria d’abonar a Netflix si rescindís l’acord actual.
La companyia manté ara com ara la recomanació de la fusió amb Netflix
Warner ha indicat que continuarà les converses amb PSKY per determinar si es pot formalitzar una oferta considerada superior. Si s’arribés a aquesta conclusió, Netflix disposaria de quatre dies hàbils per revisar les condicions i presentar una possible contraoferta.
Amb tot, WBD adverteix que no hi ha cap garantia que la proposta de PSKY acabi sent considerada millor que la fusió amb Netflix ni que les negociacions arribin a bon port. L’acord amb Netflix continua vigent i el consell manté la recomanació favorable a aquesta operació.
Paramount, en tot cas, ha celebrat la decisió de Warner i s’ha mostrat disposada a continuar negociant “de manera constructiva”.