‘MEDITACIÓ TIBETANA SHINÉ. CALMA MENTAL’
Conferència sobre la Meditació tibetana Shiné. Calma mental, a càrrec d’Enric Miranda, de Kaislash. Hora: 19 h. Biblioteca. Ordino.
CONFERÈNCIES
‘DIPLOMATARIS D’ANDORRA: L’EDICIÓ DE TEXTOS HISTÒRICS DE LES VALLS I EL DIPLOMATARI DEL SEGLE XVI’
Diplomataris, edicions en paper de documentació històrica referent a Andorra, tant d’aspectes crucials de la seva política institucional, com de la més destacada d’aspectes judicials, socials i econòmics, distribuïda en volums per diferents segles. Hora: 19 h. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella.
LLETRES
CLUB DE LECTURA
Catedral, de Raymond Carver. Club de lectura de clàssics, conduït per l’escriptora Laura Tejada. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
ESPECTACLES
‘AMOR EN TIEMPOS DE LIKE’
Un xou en què es dissecciona l’amor modern amb bisturí de sarcasme, es fan doblatges en directe sense IA, imitacions sense filtre, monòlegs sense coaching motivacional i molta improvisació amb el públic (perquè si l’amor és caos, això també). Hora: 21 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra - Museu de la Bicicleta. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.