TELEVISIÓ
Torna ‘The X-Files’
Hulu confirma que hi haurà un ‘reboot’ de la mítica sèrie de ciència-ficció, amb Ryan Coogler com a creador i Danielle Deadwyler com a nova agent de l’FBI.
La llegendària sèrie The X-Files tornarà a la petita pantalla en forma d’un reboot. De moment, la plataforma Hulu ja ha encarregat l’episodi pilot d’una ficció que està cridada a ser una de les novetats televisives més esperades de l’any. El cineasta nord-americà Ryan Coogler, conegut pels seus èxits en cinema com Black Panther i Sinners, escriurà i dirigirà aquest primer capítol i també exercirà com a productor executiu, marcant una nova etapa per a una franquícia que va debutar el 1993 i es va convertir en un fenomen cultural de la ciència-ficció després de nou temporades, dos films i dues tandes addicionals d’episodis.
La confirmació de The X-Files Revival arriba amb l’anunci de la primera protagonista: l’actriu Danielle Deadwyler, amb una trajectòria destacada en cinema i televisió, serà un dels dos agents de l’FBI que investigaran fenòmens inexplicables en una divisió que fa anys que està tancada. L’altra meitat del duo encara no s’ha anunciat de manera oficial.
Segons la descripció de la nova sèrie, el projecte mantindrà l’esperit de l’original, però amb un enfocament modern, amb dos agents molt diferents entre si, però abocats a entendre’s per abordar casos de fenòmens paranormals i conspiracions que desafien la comprensió convencional. El creador de l’original, Chris Carter, figura com a productor executiu, aportant l’aval a aquesta reinterpretació de la seva obra.
Deadwyler, recentment nominada i reconeguda per la crítica en diversos projectes d’alt perfil, aportarà una nova energia al món d’X-Files, i la seva participació ha estat ben rebuda pels fans i per la indústria. Coogler ja ha expressat la intenció de crear una versió que connecti tant amb els seguidors de la sèrie clàssica com amb una audiència nova, prometent tonalitats més aterridores i narratives que explorin tant episodis autoconclusius com arcs més amplis.