AGENDA
De l'edat cronològica: a l'edat biològica
CONFERÈNCIES
‘COM COBRAR EL QUE ET DEUEN: GUIA LEGAL PER A EMPRESES’
Xerrada pràctica on explicarem com reclamar correctament els deutes, quins procediments legals existeixen, quan convé actuar (i quan no), terminis de prescripció i errors habituals que poden fer perdre el dret a cobrar. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
‘DE L’EDAT CRONOLÒGICA A L’EDAT BIOLÒGICA: CAP A UN ENVELLIMENT MÉS SALUDABLE’
La recerca actual demostra que l’edat biològica pot diferir significativament de l’edat cronològica. Comprendre i mesurar aquesta edat biològica obre el camí a un veritable canvi de paradigma: l’objectiu ja no és només viure més temps, sinó sobretot viure millor. Amb Angelo Parini. Hora: 19.30 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
‘ENTRE ELS NÚVOLS I LA TERRA: UNA VIDA VOLANT’
Dins del cicle de Cinema de muntanya i viatges Ordino-la Massana, conferència de Ramon Vallès Brossa, pilot de línies aèries. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
LLETRES
‘LA ARQUITECTRIZ’, DE MELANIA G. MAZZUCCO
Una proposta per a tothom, especialment per a les persones que vulguin endinsar-se en el món de la literatura a través de l’art o en l’art a través de la literatura. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
‘DAME UN TOQUE’, DE FRANCESCA GUERRERO
Una novel·la d’humor àcid amb bones dosis de realitat, reflexió i comèdia. Presentació a càrrec de Jesús Real. Hora: 19.45 h. Biblioteca comunal. Encamp.
EXPOSICIONS
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
L’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.