TELEVISIÓ
Una espia a l’RDA
Killing Eve ressorgirà de les seves cendres. La ficció d’espies creada per Phoebe Waller-Bridge va arribar al final el 2022 amb la quarta temporada, i ara, menys d’un lustre després, tindrà una nova sèrie: Honey. En aquesta ocasió, però, no veurem ni l’Eve ni la Villanelle, sinó Martha Scmitt, que, segons apunta Deadline, és la versió jove de l’agent Carolyn Martens, interpretada per Fiona Shaw a la sèrie original.
Des de la BBC encara no s’ha concretat la connexió entre ambdues produccions, però sí que s’han difós diverses imatges i s’ha detallat la composició del repartiment de Honey, ambientada al Berlín Oriental dels anys vuitanta. L’elenc està encapçalat per Ann Skelly (La casa Guinness), que es posa en la pell de Schmitt.
Nate Mann (Los amos del aire) i Jannis Niewöhner (New Look) completen el triangle principal com a Kurt Fischer i Friedrich Bauman, respectivament. Rory Kinnear també hi té un paper clau en interpretar Graham Anderson, mentre que Oliver Cudbill, July Namir, Julian Niedermeier, Sofia Oxenham i Daniel Zielinski tanquen el repartiment anunciat fins ara per la corporació britànica, que desenvolupa la ficció conjuntament amb la ZDF alemanya.
L’acció transcorre l’any 1982. Martha, una jove de 24 anys, treballa com a agent encoberta de l’MI6 en territori hostil. Envoltada d’enemics i complots, es creua amb Friedrich, un alt càrrec de la Stasi, i amb Kurt, un agent de la CIA.
La sèrie, de sis episodis, promet ser un dels plats forts de la BBC enguany, tot i que encara s’ha de veure a través de quina plataforma s’hi podrà accedir. Darrere la càmera hi ha els directors Toby MacDonald i Michelle Savill, que treballen a partir del concepte d’Emma Moran, creadora d’Extraordinary.