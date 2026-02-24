AGENDA
Conferència: 'Genocidi Kurd: mentre aquest crim no sigui reconegut, continua'
CONFERÈNCIES
‘GENOCIDI KURD: MENTRE AQUEST CRIM NO SIGUI RECONEGUT, CONTINUA’
Homenatge a les víctimes i compromís per la seva memòria. Amb Tchiayi Emin, president de l’Associació Mundial de les Víctimes del Genocidi Kurd (AMVGK). Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escales-Engordany.
EXPOSICIONS
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.
‘PINTURES DE MAREN’
40 il·lustracions a l’oli, que van de portades de films com Dràcula o El nom de la Rosa a llibres que van de la fantasia al Western. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 28 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Hora: 19.30 h. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.