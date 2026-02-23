TELEVISIÓ
‘Respira’, renovada
Netflix confirma una tercera temporada del drama mèdic amb un avanç a les xarxes socials. La segona entrega va superar els 8 milions de visualitzacions.
Respira tindrà tercera temporada a Netflix. El gegant de l’entreteniment ha confirmat amb un breu avanç en vídeo la renovació d’aquesta sèrie dramàtica espanyola ambientada en un hospital. La notícia s’ha fet conèixer amb prou feines quatre mesos després de l’estrena de la segona tanda d’episodis.
Concretament, la confirmació ha arribat a través d’una creativitat difosa a les xarxes socials. Com si es tractés d’una operació, l’equip mèdic de l’Hospital Joaquín Sorolla intenta salvar la vida d’un pacient: “Ràpid, que no hi ha temps. Hem de prendre una decisió o se’ns en va. Està taquicarditzant i la tensió estava caient en picat. Què podem fer? No es recupera”.
Segons després, el personal mostra el seu alleujament: “El tenim”. La freqüència cardíaca d’aquest particular pacient es recupera mentre les ones de l’electrocardiograma mostren el número tres. En efecte, Respira tindrà una tercera entrega a la plataforma després del bon rendiment de la segona: els seus vuit capítols van superar el 2025 els 8 milions de visualitzacions.
Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna i Alfonso Bassave encapçalen el repartiment principal de la sèrie. El repartiment es va completar la temporada passada amb la incorporació d’altres cares com Gustavo Salmerón, Rachel Lascar i Pablo Alborán. Respira es va convertir en el debut del cantant en el món de la interpretació, donant vida al cirurgià Jon Balanzetegui.
La ficció ha superat el tall amb aquesta renovació anunciada. Cal destacar que, en els darrers temps, no totes les apostes espanyoles –ni internacionals– de Netflix han tingut assegurada la continuïtat: és el cas de Manual para señoritas, El refugio atómico o Olympo. En canvi, el rendiment de Clanes i Animal sí que va estar a l’altura de les expectatives: ambdues produccions comptaran amb una segona temporada.