HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Posa la teva saviesa en acció. No hi ha res de bo a acumular coneixements i després deixar-los reposar, recollint pols com un vell llibre en una prestatgeria. Posa el teu pensament en marxa i observa com les coses màgiques comencen a manifestar-se davant dels teus ulls. Tens increïbles oportunitats que només arribaran quan t'expressis de manera més
Taure
Avui, un tema que t'interessa particularment podria causar que aprofundeixis en fonts fosques per adquirir més llum. La teva intuïció t'ha d'ajudar, però avui tens més inclinació a cercar proves sòlides. Podeu trobar el que busqueu en un lloc inusual i d'una manera poc convencional.
Bessons
L'augment de poder al teu interior permetrà que els altres sàpiguen que parles de debò. Fes un bon ús d'aquest fantàstic impuls d'energia per a la conquesta dels teus objectius i dominis en comptes de fer-lo servir per iniciar la guerra amb algú. Altres persones han de saber que s'han d'apartar del teu camí quan tens la teva ment posada en alguna cosa.
Cranc
Aventura't més del que és habitual! Sigues lliure de fer un viatge a algun lloc sense portar un mapa o tenir qualsevol destinació específica en ment. La pura emoció del desconegut ha d'emocionar-te i entusiasmar-te, no espantar-te i confondre't. El fet de gaudir de la situació té a veure amb la teva actitud cap a ella.
Lleó
És possible que et trobis en una situació difícil davant d'una persona que no necessàriament aprova com estàs actuant. Podria ser que algú malinterpretés un dels teus comentaris informals, i ara està reaccionant violentament.
Verge
El teu interès en certs temes extravagants pot ser augmentat quan conversis amb algú que comparteix idees similars. Potser intercanvien idees sobre els ovnis i la vida a altres planetes. De cop i volta, estàs mirant la teva vida com si fossis un personatge d'una novel·la de ciència-ficció. Intercanvia llibres i altres publicacions amb altres persones amb una mentalitat semblant.
Balança
Porta les teves habilitats de lideratge a un nou nivell. La gent naturalment acudirà a tu a la recerca de lideratge i orientació, ja que sempre sembla saber com mantenir les coses divertides i positives. Pel que fa al teu lloc de treball, aquest podria ser un bon moment per demanar més responsabilitat i un augment.
Escorpí
Hi pot haver un punt mort quan no vulguis expressar els teus sentiments. Pots assumir automàticament que les coses sortiran bé si deixes les decisions a mans d'una altra persona. Per desgràcia, aquest pla probablement serà contraproduent si les decisions les pren algú que no necessàriament té els teus millors interessos al cor.
Sagitari
Les decisions no han de ser tan dures com tu les veus. Pots sentir com si una força potent estirés de tu en una direcció clara, així que no et resisteixis. L'únic que faràs serà tornar-te a la bogeria intentant enumerar totes les raons per les quals has d'anar o no pel camí que se t'ha destinat a seguir.
Capricornio
Observa les coses des d'una perspectiva més filosòfica, en comptes de veure-ho tot des de la intensitat emocional. Pots tenir un temor constant que tothom està tractant de fer-te mal. El més probable és que estiguis exagerant nimietats a la teva ment. Fes servir els teus amics com a caixa de ressonància per als teus pensaments.
Aquari
Aquest és el teu dia, així que no el malbaratis. Sent la persona servicial i amable que ets, et pots trobar atenent les necessitats i desitjos dels altres. Alguns et podrien veure com el bon samarità que pot oferir assessorament amb una actitud amistosa. Aneu amb compte amb esgotar tota la vostra energia en els altres.
Peixos
Premia't per totes les grans coses que has fet per a tu i per als altres. Mereixes que et tractin com a la reialesa, així que assegura't que sigui així. Hi ha tantes vegades que critiques tant les coses que fas que acabes castigant-te innecessàriament. Regala't alguna cosa per les coses bones en lloc de castigar-te per les coses dolentes.