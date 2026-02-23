'21 nevador' de Pau Costa Pairó

AGENDA

21 nevados

CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES

‘21 NEVADOS’ DE PAU COSTA PAIRÓ

Un repte majúscul en BTT de 270 km i més de 12.500 metres de desnivell positiu, sempre per sobre dels 4.000 metres d’altitud, a les imponents Cordillera Blanca i Cordillera Huayhuash del Perú. Hora: 21 h. Centre de Congressos. Ordino.

EXPOSICIONS

MOMENTS EFÍMERS’

Les aquarel·les de la Roser Casanovas captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

‘PINTURES DE MAREN’

40 il·lustracions a l’oli, que van de portades de films com Dràcula o el Nom de la Rosa a llibres que van des de la fantasia al western. Museu del còmic. La Massana. Fins al 28 de febrer.

‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’

La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.

‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA’

Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’

Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.

‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’

Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.

‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’

L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que reten homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.

‘RESPIRS DE CANILLO’

Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.

