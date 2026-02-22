AGENDA
El nu i l'objecte emocional
FESTES I TRADICIONS
CALÇOTADA POPULAR
Dins dels actes de Carnaval 2026, calçotada popular. Preu del tiquet: 8 € (calçots, salsa, botifarra, pa beguda i pitet). Hora: 13.30 h. Carrer dels Veedors. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PINTURES DE MAREN’
40 il·lustracions a l’oli que van de portades de films com Dracula o el Nom de la Rosa a llibres que van des de la fantasia al western. Museu del còmic. La Massana. Fins al 28 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 presenta una sèrie de retrats que reten homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Hora: 19.30 h. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març
‘VAN GOGH ALIEVE ANDORRA’
Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.