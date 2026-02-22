TELEVISIÓ
Misogínia digital
La premiada minisèrie noruega ‘A Better Man’ arriba a Filmin. Un ‘troll’ d’internet es veu desemmascarat i, acorralat per l’escàndol, ha de replantejar la seva identitat.
La ficció noruega A Better Man, millor sèrie internacional i premi del públic al Serielizados Fest 2025, arriba dimarts a Filmin. La proposta ha captat l’atenció de la crítica i del públic internacional per la seva aproximació crua i contemporània a temes com l’assetjament en línia, la identitat i la masculinitat tòxica.
Creada per Thomas Seeberg Torjussen i codirigida amb Gjyljeta Berisha, A Better Man és un thriller psicològic en format de minisèrie que ha estat reconegut en diversos festivals internacionals, inclòs el CANNESERIES 2025, on va guanyar el premi a millor sèrie, millor interpretació per al protagonista Anders Baasmo i el High School Award.
La trama se centra en Tom Hallsténsen (Anders Baasmo), un home amb un discurs obertament misogin que persegueix i troleja dones des de l’anonimat digital. Treballa de dia a la botiga de roba de la seva mare i dedica les nits a incendiar converses i destrossar reputacions en línia.
La seva vida col·lapsa quan un col·lectiu de hackers revela la seva identitat i destapa secrets íntims que el converteixen en enemic públic. Davant de la pressió mediàtica i social, Tom decideix presentar-se com a dona, aprofitant la roba femenina que té a mà, amb l’esperança d’escapar de l’assetjament que ell mateix ha promogut. Aquest gir narratiu el porta, de manera inesperada, a enfrontar-se amb els propis prejudicis.
La sèrie combina elements de drama intens i de crítica social explícita, explorant com l’anonimat digital pot alimentar discursos d’odi i com la confrontació amb les pròpies contradiccions pot desencadenar grans transformacions. També planteja interrogants sobre la cultura de la cancel·lació, la responsabilitat individual i els límits entre identitat, percepció i realitat.