AGENDA
Respiració conscient
CURSOS I TALLERS
‘RESPIRACIÓ CONSCIENT’
Un espai per tornar al cos, abaixar el ritme i escoltar-te des d’un lloc més profund. Hora. d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘SKETCHING, LETTERING I TÈCNIQUES DEL GRAFITI’
Taller impartit pels artistes grafiters Andrea Camp i Sim Marek. Per a infants de 8 a 15 anys. Hora: de 16.30 a 18.30 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
VIBRAND MUSIC
La banda interpretarà els millors èxits del 70-80-90. Hora: 21 h. Hotel Sant Gothard. La Massana.
MÚSICA
BLACK ANDORRA X REAKTOR GROUP TGN - PRESENTA GEA
Per primera vegada a Andorra, Reaktor Group TGN i Black Andorra aterren a Arinsal amb una festa amb GEA com a cap de cartell, juntament amb John Holt i Karøl entre altres DJ locals i internacionals. Hora: de 23 a 05 h. Edifici sociocultural d’Arinsal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.