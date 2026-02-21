HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui pots sentir que la teva situació actual t'asfixia. Potser estàs pensant en canviar de feina o professió, o potser estàs pensant en mudar-te a un lloc més exòtic. Totes poden ser bones idees, però avui no és el dia per prendre decisions definitives o ni tan sols considerar les teves opcions.
Taure
Avui és un dia per evitar cops. No et prenguis res massa de debò i abstint de prendre qualsevol decisió important. Pots tenir la sensació que alguna cosa o algú està intentant perjudicar-te sense el teu coneixement. Confia en els teus instints. Analitza el que pots fer per tancar la bretxa entre la realitat i allò que s'entreveu en el món espiritual.
Bessons
El ràpid nivell de creixement que has estat experimentant de sobte podria ser massa per a tu. Potser has de prendre un petit respir per comprendre el que està passant a la teva vida. Nous amics, nous coneixements i noves oportunitats han aparegut amb profusió, però encara et podries sentir una mica trist, preguntant-te si ho pots manejar tot.
Cranc
L'energia que t'ha impulsat a seguir les darreres setmanes podria semblar endarrerir-se una mica avui, causant-te un pànic momentani pel que fa al fet que el teu progrés no continuarà. Com a resultat, podries sentir-te una mica trist.
Lleó
Avui és possible que experimenteu una lleugera (i molt temporal) nit fosca de l'ànima. Podries fer una llarga mirada a la teva vida i, tot i que ho estàs fent bé, encara sentir que encara no ets on vols ser. Espiritualment, és possible posar en dubte les visions tradicionals que has qüestionat i encara et preguntes sobre els nous conceptes que has adoptat.
Verge
Un grup de què ets part podria estar emocionat per fer alguna cosa que no sents que és prudent ara. És possible que els informes de les teves reserves, però probablement estan massa emocionats per escoltar-te. Podries començar a tenir dubtes sobre els teus objectius que poden estar necessitant massa temps per manifestar-se. Aguanta.
Balança
Potser els teus plans de reunir-te amb amics o una parella romàntica hagin de ser posposats a causa de responsabilitats professionals que reclamen atenció. Això pot resultar molest, sobretot perquè cal decebre els altres, però són coses que passen. No deixeu que us afectin.
Escorpí
La teva salut ha estat exultant les darreres setmanes, però avui és molt probable que no et sentis bé. Això probablement no és degut a res més exòtic que l'estrès. Has estat treballant de valent i concentrant-te en res més, per això el teu cos s'està rebel·lant. Necessites una mica de descans. Pren-te un descans i relaxa't una mica i no t'hi sentis culpable.
Sagitari
És possible que hagis planejat una nit emocionant amb els teus amics o el teu interès amorós actual, però has de posposar degut a forces fora del teu control. Això podria ser una mica decebedor i frustrant, però no hi haurà gaire que puguis fer sobre això.
Capricornio
Molestos esdeveniments al veïnat podrien fer que els membres de la teva família no estiguin feliços. Això podria ser una cosa important, com a equips de construcció aixecant els carrers, o una cosa tan poc important com el mal temps. Tant se val, les seves vides seran una mica més difícils per un temps, però hauran de tenir paciència.
Aquari
Avui pots escoltar un rumor força angoixant sobre una o més persones que coneixes o potser sobre la teva situació laboral. No et sorprenguis si més d'una persona et truca o escriu per informar-te'n. No obstant, aquesta informació podria no ser de fiar. Podria estar basada en insinuacions o fins i tot mentides.
Peixos
Els projectes personals o professionals on has estat treballant podrien avançar una mica més lentament del que t'agradaria avui. Pots preguntar-te si això és perquè no estàs fent alguna cosa bé. Probablement no és el cas. És, sens dubte, un retard normal en l'energia que s'ha de tornar a recuperar demà.