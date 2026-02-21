TELEVISIÓ
Adeu a Eric Dane
L’actor, conegut per ‘Anatomía de Grey’ o ‘Euphoria’, va morir la matinada d’ahir als 53 anys després d’una llarga lluita contra l’esclerosi lateral amiotròfica.
L’actor Eric Dane, conegut internacionalment pel paper del Dr. Mark Sloan a Anatomía de Grey i més recentment per la seva interpretació de Cal Jacobs a Euphoria, va morir la matinada d’ahir als 53 anys després d’una llarga batalla contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). La família va confirmar que Dane va morir a Los Angeles envoltat de la seva dona, l’actriu Rebecca Gayheart, i les seves dues filles, Billie i Georgia.
Dane va fer públic l’abril passat que patia la malaltia i, malgrat el deteriorament progressiu de la seva salut, va continuar treballant i es va convertir en una veu activa en la conscienciació i la recerca sobre l’ELA. A més de la seva carrera televisiva, que inclou també papels destacats a The Last Ship i diverses pel·lícules, la seva família va destacar el seu compromís amb causes socials i el seu vincle especial amb els fans.
Les reaccions de companys de repartiment i figures del cine i la televisió no s’han fet esperar. Patrick Dempsey, el Dr. Derek Shepherd a Anatomía de Grey, ha recordat Dane com un professional generós i amb un sentit de l’humor únic, subratllant la seva capacitat de gaudir de la feina en equip i el seu carisma tant dins com fora del plató.
Altres membres del repartiment de la sèrie, com Kevin McKidd, Kim Raver i James Pickens Jr., han compartit missatges de condol i records afectuosos, molts d’ells destacant l’impacte humà i professional de Dane en el món televisiu. Ellen Pompeo ha recordat la seva bona relació i com l’actor ha seguit treballant fins a l’últim moment.
Sam Levinson, creador d’Euphoria, ha qualificat la pèrdua de Dane com “un cop profund”, destacant que treballar amb ell va ser “un honor” i que la seva amistat va ser “un veritable regal”. En altres tributs, figures de Hollywood han subratllat la combinació de talent, humanitat i compromís social que definien l’actor.