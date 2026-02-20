AGENDA
Taula rodona sense dones i fotografia
ACTIVITATS INFANTILS
‘LA SON DESPERTA’
El pitjor moment del dia per a en Fèlix és quan es queda sol a l’habitació i ha d’adormir-se. Tot és tan fosc... Una nit va a parar a un lloc màgic. Allà l’espera la Son Desperta, una nena que no dorm mai i amb qui viurà una aventura extraordinària, i molt real. Hora: 17 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
‘VIURE EL CARNAVAL’ - ART VACANCES
Unirem tot el que hem après per donar forma a una acció col·lectiva inspirada en l’energia festiva de la Niki de Saint Phalle. Barrejarem color i volum per crear un escenari de Carnaval on compartir, crear en equip i celebrar l’art com una festa. Hora: de 10 a 13 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.
LÍQUID CARNAVAL
Amb l’arribada de les festes més alegres i acolorides de l’any, ens complau presentar-vos Líquid Carnaval, dissenyat per oferir als més petits una combinació perfecta de moviment, creativitat i la màgia de l’esperit carnavalesc. Hora: de 9.30 a 17 h. Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
TAULA RODONA SOBRE DONES I FOTOGRARIA
Una conversa per analitzar el paper de les dones fotògrafes, des de les pioneres en premsa fins a les creadores contemporànies. Amb Rosa Casanovas, Salomé Escribà Oliva, Maricel Blanch i Laura Gálvez-Rhein. Hora: 19 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
ESPECTACLE
ISABEL REY - DIVA DE BARRIO
Diva de Barrio és un espectacle ple de nostàlgia i humor que et farà reviure els bons temps. Hora: 21.30 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.