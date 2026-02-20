HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui és un dia d'activitat per a tu en què faries bé de treballar amb grups. La teva imaginació és especialment activa i potser et descobreixis interpretant escenes dels teus somnis. Les persones a la teva vida estan jugant un paper més important del que tenien en el passat. Reconeix i aprecia aquestes persones clau. Treballa amb elles per aixecar la capa de boira que sembla estar ennuvolant l'aire avui.
Taure
La teva concentració ha de ser gran avui. És probable que prestis més atenció que de costum. No et sorprenguis si et descobreixes adonant-te'n i sentint els pensaments i sentiments de les persones més que de costum. Aquest és un bon dia per llegir, estudiar, assistir a una classe oa una altra manera d'adquirir informació nova.
Bessons
Aquest podria ser molt bé un d'aquells dies en què t'oblides de posar-te les sabates abans de sortir per la porta. Assegureu-vos de tenir el cap al seu lloc abans de sortir del llit aquest matí, en cas contrari és possible que la trobis flotant als núvols.
Cranc
La informació que us arribi avui pot ser opaca i delirant. Pren-la amb cautela. Algú podria intentar enganyar-te. Revisa l'horari de l'autobús dues vegades abans de pujar-te. En cas contrari, podries trobar-te que ets a la part equivocada de la ciutat.
Lleó
El teu món de fantasia estarà especialment actiu avui i t'has de sentir lliure per enlairar-se cap a la terra dels somnis. Deixa que la teva imaginació tingui el comandament avui i et sorprendran agradablement els beneficis que això portarà a la teva vida quotidiana. Pot ser difícil prendre una decisió sobre alguna cosa pràctica, així que ni tan sols ho intentis.
Verge
Podries tenir la sensació que les coses no estan encaixant al seu lloc avui, així que no tractis de pressionar sobre la qüestió. Pots sentir un desig fort d'escapar al món de fantasia i no tornar mai més. Resisteix-te la temptació de gaudir de substàncies recreatives que puguin fer que sentis més confusió que abans. Fes la teva feina i després allibera't.
Balança
La teva vitalitat física és molt forta avui tot i que els teus pensaments poden ser una mica ombrívols. Algú podria objectar fortament una acció teva, però adona't que la teva motivació pot estar una mica esbiaixada. Exhibeix prou autoconfiança per posar-te dempeus i amb força en aquest moment. Passi el que passi, hauràs de prendre mesures duna manera o una altra.
Escorpí
Hi pot haver una mica de confusió al món d'avui. Tractar de donar sentit al que està passant pot no ser la tasca més fàcil. El pensament racional i els processos danàlisi poden no ser la millor manera de trobar la solució. Pot ser millor simplement deixar el tema per ara i tractar més tard, quan els fets estiguin clars.
Sagitari
Hauràs de prendre decisions avui, així que no et resisteixis. Tingues en compte que les coses poden no ser el que semblen. Hi podria haver una façana estranya sobre la situació que cal tenir en compte abans d'actuar. La teva ment pot semblar una mica ombrívola. El teu món de fantasia és especialment actiu avui, per la qual cosa podries sentir la temptació de sortir corrents i no tornar mai més.
Capricornio
Potser és difícil arribar a l'arrel de l'assumpte avui. En comptes d'estressar-te per això, fes-te una llarga migdiada en algun moment de la tarda. Rega les plantes i llegeix un llibre. Escapa't a una mena de fantasia que et porti lluny de la teva vida quotidiana. Tractar amb la gent en els seus propis termes pot ser molt difícil.
Aquari
Gaudeix d'un bon dia en què gaudeixis de tot allò que el teu cor desitgi. La teva imaginació et pot portar a tot un nou món on jugues el paper protagonista. Viu aquestes fantasies. Recorda que si ho pots somiar, ho pots fer, així que pensa en gran. El foc crema dins teu, així que fes bon ús d'aquest poder abans que sigui malmès per una altra persona que estiri de les regnes.
Peixos
Potser sentis una preocupació especial pels altres avui. Els teus pensaments estan amb els menys afortunats. Potser hauries de considerar associar-te a una església local o una altra organització comunitària per ajudar la teva comunitat. El teu benestar espiritual també és important per a tu avui, i has de fer alguna cosa per honorar aquesta part de tu. Podria ser-te difícil mantenir-te amb els peus a terra.