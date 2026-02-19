TELEVISIÓ
Thriller al Raval
La sèrie ‘Ravalejar’, de Pol Rodríguez, acaba d’estrenar-se a la secció oficial ‘Special Series’ de la Berlinale, i es converteix en la primera producció espanyola seleccionada.
La sèrie Ravalejar, creada per Pol Rodríguez i dirigida per ell mateix juntament amb Isaki Lacuesta, acaba d’estrenar-se a la Berlinale dins la secció oficial Special Series, on s’han projectat els dos primers capítols. A la presentació hi van assistir els directors i bona part del repartiment: Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López, Francesc Orella, Lluïsa Castells i Quim Àvila, entre d’altres. La producció arribarà al maig a HBO Max.
La plataforma ha subratllat que es tracta de la primera sèrie espanyola seleccionada al festival dins aquesta secció oficial. Produïda per Arcadia, la ficció està inspirada en vivències del mateix Rodríguez i construeix un thriller realista ambientat al barri del Raval de Barcelona, que esdevé un personatge central de la narració.
El repartiment coral inclou també Noa Guillén, Alba Guilera i la col·laboració especial de Marc Martínez. S’hi afegeixen nous intèrprets sorgits d’un procés del que s’anomena street casting, o càsting de carrer, com Noor Ul-Huda i Mohamed Ben Moula, així com figurants no professionals del mateix barri, amb l’objectiu de reforçar l’autenticitat i el realisme de la història que s’hi explica.
La trama gira al voltant de Can Mosques, un restaurant centenari que afronta un desnonament després que l’edifici passi a mans d’un fons d’inversió internacional decidit a accelerar la transformació urbanística de la zona. La família propietària, inicialment resignada, opta per plantar cara amb el suport del veïnat. La resistència, però, deriva en una espiral cada vegada més perillosa que els obligarà a traspassar límits impensables per evitar la desaparició del negoci.
La sèrie s’ha rodat majoritàriament en català, tot i que també incorpora diàlegs en castellà, àrab, urdú i anglès. Les localitzacions es concentren en bona part al mateix barri del Raval i altres indrets de Barcelona.