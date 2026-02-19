AGENDA
'El rescat que no entrenem'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘EL RESCAT QUE NO ENTRENEM: ALLAUS REALS, ESCENARIS REALS’
Parlarem de rescat en accidents per allau en casos reals. A càrrec de Santiago Rodríguez, un apassionat esquiador de neu pols i un referent internacional en l’àmbit de la ciència de la neu aplicada. Hora: 19.30 h. Teatre de Les Fontetes. La Massana.
ACTIVITATS INFANTILS
‘LA MÀQUINA DE DISFRESSAR HISTÒRIES’
Una activitat d’escriptura creativa i joc narratiu en què els infants descobriran una màquina imaginària molt especial. Hora: 18 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
CONFERÈNCIES
‘PREVEIENT ELS ECLIPSIS: DELS MEGÀLITS ALS ORDINADORS’
El Dr. Alan Ward i Koeck, professor de física, enginyer i doctor en Societat de la Informació i el Coneixement, exposarà com es podien preveure els eclipsis al llarg dels anys. Hora: 18.30 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.
MÚSICA
CARLES VIARNÈS - TEMPORADA MORABANC ANDORRA LA VELLA
Carles Viarnès presenta Post, un nou projecte musical que explora la idea d’una banda sonora per al “món de demà” davant un imminent col·lapse. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.