HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui, és possible que assisteixis a un esdeveniment de grup d'algun tipus. Un cop allà, et pots trobar amb un vell amic que sembla haver canviat. Com a resultat, és possible que trobis aquesta persona molt atractiva i dirigeixis una onada de passió física cap a ella. Pot ser desconcertant, però no ho rebutgis perquè sempre hagis pensat en aquesta persona com una amistat. Els matrimonis més reeixits són els que comencen com a amistats.
Taure
La teva carrera pot ser afectada per les xafarderies mesquines, rumors i política a l'oficina. És probable que algú estigui promovent la seva pròpia agenda sense cap pensament o preocupació pel seu impacte als altres. Fes el que puguis per posar fi a aquestes accions. Hi ha moments en què és apropiat denunciar i aquest n'és un.
Bessons
Si viatjaràs aviat, pots arribar a tenir una poderosa atracció per algú que coneguis durant aquest viatge. Això sens dubte farà que el teu viatge sigui més interessant, però aquesta relació podria no sobreviure al viatge. Potser visquin en costats oposats del país i un o tots dos podrien tenir relacions amb altres persones. Tot i això, si cap d'aquestes restriccions existeix, val la pena seguir. Endavant!
Cranc
Aviat podries rebre notícies d'una entrada d'efectiu inesperada. Podria ser diners guanyats per tu, però és més probable que siguin ingressos derivats d'inversions. Si tens accions, bons o terra, espera que el seu valor es dispari. Si treballes per a una empresa que té un bon pla de participació als beneficis, no et sorprenguis si la quantitat de beneficis obtinguts aquest any es duplica. Sigui el que sigui, estàs progressant!
Lleó
Avui l'energia està amb les associacions, probablement amb les iniciades al fragor del moment. Podeu tenir una conversa amb un col·lega sobre la possibilitat d'emprendre un negoci junts. També hi ha la possibilitat d'enamorar-te a primera vista, potser amb algú que ve de molt lluny. Qualsevol tipus de societat formada avui tindrà els seus alts i baixos, però amb feina podria tenir èxit. Si et sembla bé, endavant!
Verge
Has estat considerant la idea de canviar de feina? Si és així, fa algun tempteig avui. Has estat treballant dur i potser sentis que ja no pots més. No dubtis a buscar possibilitats a Internet, preparar el teu currículum vitae i parlar amb gent amb coneixements en situacions socials. És hora de passar, amb compte, de la reflexió a l'acció.
Balança
La teva vida romàntica podria tenir un renaixement avui. Si actualment tens una relació amb algú, un esdeveniment feliç pot enriquir l'enllaç entre tots dos i acostar-los. Si no ets amb ningú, podria ser que ho estiguessis al final del dia. Pots conèixer algú nou i emocionant, probablement una persona intel·ligent que podria estar involucrada amb la tecnologia moderna. Assegura't de veure't el millor que puguis i espera l'inesperat!
Escorpí
Avui pots notar un canvi a la teva persona. Pots mirar-te al mirall i veure que, de cop i volta, tens un aspecte com el d'una estrella de cinema. Aquest canvi en el teu ésser exterior es deu a transformacions que tenen lloc al teu interior. Probablement t'has alliberat d'una gran quantitat de traumes vells del passat i, per tant, un considerable estrès i tensió han desaparegut del teu rostre. Gaudeix d'una mica de roba nova. És un bon moment per fer-ho!
Sagitari
Una conversa inesperada amb una parella romàntica actual o potencial podria acabar amb tots dos revelant una gran quantitat dels seus sentiments més profunds. Aquesta discussió indirectament es refereix a l'estat de la seva relació, però aprendran tant de l'altra persona que podria causar que consideris seriosament si vols o no continuar amb la relació. Tot i això, tot indica que la relació podria canviar una mica, però continuarà.
Capricornio
Alguna feina força intensa, potser amb una investigació en profunditat, podria portar-te molt de temps. Pots passar molt de temps a les biblioteques oa Internet, tractant de destriar certs fets per a un projecte que podria marcar una gran diferència en els teus ingressos. Això pot ser fascinant i emocionant, però hi ha una advertència: no oblidis descansar la vista de tant en tant. No et vols provocar un mal de cap motivat per fatiga visual.
Aquari
Avui podeu dirigir una enorme quantitat d'amor i passió cap a una parella romàntica actual o potencial. Aquesta persona podria sentir-se una mica sorpresa, però és probable que li afalagui la teva atenció i, per tant, respongui de manera positiva. Podria no tenir el potencial per convertir-se en una relació compromesa, així que no esperis gaire. Simplement coneguin-se, vegin on els porta l'enllaç que comparteixen i deixeu-vos portar pel corrent.
Peixos
La informació que recuperis de les profunditats de la teva ment podria conduir a una revelació quant a una gran manera daugmentar els teus ingressos. Podria tractar-se d'alguna cosa que vas llegir i se't va oblidar o podria ser una cosa que vas escoltar en un restaurant. Sigui el que sigui, revisa-ho acuradament i després, si la informació sembla ser precisa i útil, llança-t'hi. Aquests dies, les fortunes es fan de maneres sorprenents.