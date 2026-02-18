HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Si un amic o company de feina sembla tenir problemes, és possible que no vulguis interferir per por d'intimar massa. Però aquest no és el moment de frenar-se. És probable que aquesta persona realment necessiti la teva ajuda. La teva intervenció serà molt apreciada i, possiblement, fins i tot recompensada. Assegureu-vos de descansar una mica aquesta nit. Necessites recuperar-te físicament i emocionalment.
Taure
És cert que hi ha avantatges i desavantatges a l'alt grau d'intuïció que tens. Avui es pot sentir que alguns estranys pensaments que entren al teu cap t'aclaparen. Només el temps dirà si són veritables premonicions o simplement fantasies estranyes. Mentrestant, probablement seria millor ignorar-los del tot. La vida és massa curta per jugar al joc del “què passaria si...”.
Bessons
Algunes males notícies sobre la teva situació financera realment no són tan dolentes com sembla a primera vista. Tot i així, et causaran un gran impacte. Torna a verificar la informació abans que t'entri el pànic. Pot ser que un ordinador funcionés malament o que un empleat del banc cometés un error. Pots haver de desentranyar alguns papers, però serà un alleujament resoldre'l.
Cranc
En una situació desagradable, la teva inclinació és protegir els teus éssers estimats de la veritat. Això seria un error. Tot i que actues per amor, els teus familiars tenen dret a saber la veritat, encara que faci mal. No els pot protegir de les realitats del món exterior. La majoria de persones, fins i tot les joves, prefereixen conèixer els fets.
Lleó
Potser avui sentis una mica de cansament. Encara que tens addicció a la feina, potser has d'admetre que aquest és un dia per quedar-se al llit. Dedica aquestes poques hores a recuperar la teva energia. Hauràs d'estar en plena forma per a tota la feina que és probable que arribi al teu escriptori la setmana que ve.
Verge
Potser hi ha una persona a qui trobes a faltar molt aquests dies. És possible que la relació hagi acabat i siguis la darrera persona a assabentar-se'n? No deixis que les teves inseguretats arribin al millor de tu. És probable que aquesta persona només necessiti una mica de temps tot sol per resoldre algunes qüestions transcendentals. Buscarà la teva calidesa i amistat de nou.
Balança
És probable que la desinformació s'estengui com la pólvora avui, causant molt de malestar innecessari, ja sigui entre els teus veïns o els teus companys de feina. No acceptis literalment qualsevol xafarderia o rumor que escoltis. Comproveu l'exactitud de la informació que rebeu. Si arriba a resultar ser falsa, com és probable, sentiràs molt haver tingut participació en la seva propagació.
Escorpí
Estàs finalment en disposició de posar en marxa alguns dels teus objectius estimats des de fa temps. Ben fet! Tot i que tot està preparat, és possible que rebis avui notícies d'un cert retard en els teus plans. La frustració se sent insuportable. Però quan fas un pas enrere i veus tot el panorama, veuràs que en última instància aquesta demora et resulta beneficiosa.
Sagitari
Avui vés amb compte amb advocats, banquers i corredors de borsa. És probable que un tracti d'enganyar-te amb informació inexacta. Si bé a aquesta persona li podria resultar beneficiosa aquesta informació, sens dubte a tu no. Fes la teva pròpia investigació i reuneix tots els fets abans de fer les inversions financeres que et recomanin.
Capricornio
Un familiar o un altre ésser estimat pot no estar dient la veritat. En defensa d'aquesta persona, probablement pensa que t'està protegint en amagar-te la veritat. Aquest és el moment en què pots confiar en els teus instints. Si et diuen alguna cosa que simplement no sembla certa, comprova la informació per tu mateix/a en comptes d'acceptar-la sense dubtes.
Aquari
Tens una ment activa i una imaginació més activa. Avui corres el risc de patir un curtcircuit al cervell a mesura que lluites per mantenir-te al dia amb totes les idees i informació que tens al cap. Pren-te uns minuts per fer un inventari mental. Anotar tot el que estàs pensant ara mateix pot alliberar una mica despai en el cervell per a altres temes. Donar una llarga caminada o córrer ajudarien a calmar la ment.
Peixos
Si un membre de la família està de mal humor, però no confessa per què, et toca intervenir i ajudar. Aquesta persona té un núvol gran i negre a sobre que projecta ombres allà on vagi. Fes el que puguis per treure'l d'aquesta situació, però vés amb compte de no forçar les coses massa. Podria ser necessari una mica de teràpia i pot ser que no sigui una àrea on tinguis experiència.