AGENDA
'Per carnaval ens posem un somriure'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘PER CARNAVAL ENS POSEM UN SOMRIURE’
Taller creatiu per a nens i nenes de totes les edats. A càrrec de La Capsa, espai de creacions. Hora: 16 h. La Capsa, espai de creacions. La Massana.
ACTIVITATS INFANTILS
‘PETITRUSKUS’
Petitruskus és un espectacle que combina màgia, titelles i clown. L’obra gira al voltant d’un pallasso que troba una petita maleta al bell mig de l’escena. A càrrec de Ruskus Patruskus. Hora: 18 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
TALLERS
‘PELL DE CARNESTOLTES’
Demana hora i vine a la biblioteca a llegir llibres esbojarrats mentre et maquilles i et transformes per viure el Carnaval amb molta imaginació i color. Hora: d’11.30 a 17.30 h. Biblioteca Comunal del Pas de la Casa. Encamp.
FESTES I TRADICIONS
CARNAVAL ORDINO
11 h Taller de Carnaval: Per Carnaval, posa’t el millor somriure
19 h Cremada i lectura del testament del Carnestoltes amb sardinada popular.
Poble d’Ordino. Ordino.
CARNAVAL D’ENCAMP
20 h Sardinada popular + Vi bullit
20.30 h Lectura de les últimes voluntats i Cremada del Rei Carnestoltes
21.30 h Castell de focs artificials de fi de festa
Travessera de l’Areny. Encamp.
CLUB DE LECTURA
‘DONES ENAMORADES’, DE MARÍA JAÉN
L’autora proposa un recull de tretze relats d’autors de procedència i estils diversos que giren al voltant d’un tema tan universal com l’amor. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CONFERÈNCIES
EL TELER DAURAT AMB LAURA GÓMEZ
La trobada, conduïda per Jessica Rivera, CEO i Cofundadora d’AUMENTIUM, oferirà una conversa en la qual s’abordarà la trajectòria personal i professional de Laura Gómez. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.