TELEVISIÓ
La guerra continua
Paramount millora l’oferta per adquirir Warner Bros i força la companyia a reconsiderar l’acord amb Netflix, fet que podria desencadenar una nova escalada.
Warner Bros Discovery (WBD) està valorant reobrir les negociacions sobre una possible venda a Paramount Skydance (PSKY) després d’haver rebut la setmana passada una oferta modificada per part de la companyia. Aquesta proposta podria portar el propietari d’HBO Max a reconsiderar l’acord de fusió assolit amb Netflix.
Segons fonts properes citades per Bloomberg, alguns membres del consell d’administració de WBD estarien debatent si l’oferta de Paramount podria constituir un “acord superior”, fet que podria desencadenar una nova escalada d’ofertes amb Netflix. Tot i que l’òrgan de govern de Warner encara no ha pres cap decisió i manté vigent l’acord vinculant amb la plataforma, aquesta és la primera vegada que considera que la proposta de Paramount podria derivar en unes condicions més favorables o pressionar Netflix a millorar l’oferta.
El desembre passat, Warner Bros va acordar vendre l’estudi i HBO Max a Netflix per 27,75 dòlars per acció. Per la seva banda, Paramount, propietària de CBS i MTV, ofereix 30 dòlars per acció per la totalitat de la companyia.
La setmana passada, Paramount Skydance va millorar les condicions de l’oferta pública d’adquisició (OPA) sobre WBD en incorporar una tarifa de demora, que suposaria un pagament addicional en funció del retard en el tancament de l’operació, així com una comissió de resolució destinada a cobrir el cost de la indemnització que hauria d’abonar-se a Netflix en cas que el propietari d’HBO Max trenqués l’acord de fusió existent. L’import global de la proposta es manté, a priori, en uns 108.000 milions de dòlars.
En concret, per reforçar la confiança en l’obtenció de l’autorització antimonopoli, PSKY ha incorporat un pagament addicional en efectiu de 0,25 dòlars per acció per cada trimestre que la transacció no s’hagi tancat, a partir de l’1 de gener del 2027. Això implicaria un increment de 650 milions de dòlars (547 milions d’euros) per trimestre.
La companyia dirigida per David Ellison ha recordat que ja ha complert substancialment amb la segona sol·licitud d’informació del Departament de Justícia dels Estats Units en relació amb la seva oferta sobre WBD, i que continua col·laborant amb les autoritats antimonopoli i altres reguladors internacionals per obtenir les autoritzacions necessàries.
Si finalment Warner Bros decidís reprendre les negociacions amb Paramount, hauria de notificar-ho prèviament a Netflix. En cas que considerés que una potencial nova oferta de Paramount fos superior, Netflix tindria dret a igualar-la.