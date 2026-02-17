HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
És probable que ja vulguis un canvi. No es tracta que no tinguis satisfacció amb la teva feina o entorn, sinó que la teva ment té gana de nous reptes. Pots ser capaç de satisfer aquesta gana assumint més responsabilitat a la feina o inscrivint-te per assistir a algunes classes després de la feina. Qualsevol activitat nova i diferent us proporcionarà a la vostra ment l'estimulació que anhela.
Taure
Estàs ple de confiança i entusiasme. No és sorprenent que els que t'envolten responguin amb la mateixa moneda. El teu somriure és contagiós i hi ha gent que fa broma i riu amb tu durant tot el dia. Tindràs molt èxit en tot el que facis avui, i els esforços de grup probablement seran més gratificants. El romanç ocupa un lloc destacat a la nit, així que aprofita tot el que puguis!
Bessons
Tot i que el teu entusiasme és alt, la teva resistència pot estar una mica baixa. Tingues molta cura de la teva persona durant aquest temps ocupat. La teva tendència és a exagerar les coses ia assistir a massa festes i anar a comprar a les botigues properes. La teva vida social està a ple rendiment ara mateix, però has de deixar passar un temps per descansar si tens alguna esperança de gaudir-ne.
Cranc
Els teus col·legues poden estar una mica al tall. Hauràs de triar amb cura les teves paraules. Si et sents com si estiguessis caminant sobre closques d'ou, ho estàs. Hi ha tensió definida a l'aire. I encara que no pots identificar la font, sens dubte pots veure que es manifesta a les cares dels teus companys de feina. Avui no seria un bon dia per fer una crítica constructiva de cap mena. No causes problemes.
Lleó
Aquest serà un dia fascinant. Pots tenir un visitant estranger que ompli la teva ment amb visions d'aventures a terres llunyanes. Qualsevol trobada avui és probable que sigui interessant, així que tingues receptivitat a les noves persones que entrin a la teva vida. La teva curiositat i el teu sentit de l'aventura estan desperts. Pots decidir fer un viatge. Si ho fas, t'has de preparar per al romanç. Està definitivament a les estrelles per a tu.
Verge
La teva creativitat es troba com mai. Tens la inspiració d'aventurar-te en alguns projectes creatius a llarg termini i tens l'energia per dur-los a terme fins al final. Aquest és el moment adequat per poder fer un salt de fe i sortir indemne. El dubte no us portarà enlloc. Sigui el que sigui que has somiat fer, fes-ho ara.
Balança
Assegureu-vos d'obrir el correu i contestar el telèfon avui, ja que és molt probable que rebis alguna informació interessant d'un amic o relacionada amb la feina. Podria ser que un acord que s'ha preparat ha estat signat, o un interès romàntic que has estat perseguint finalment torna als teus afectes. Sigui el que sigui que el dia porti, és probable que sigui favorable.
Escorpí
Pots comptar amb un ambient càlid i acollidor a la feina avui. Gaudeix de les converses amb els teus companys de feina, però no et prenguis res de debò. Hi pot haver algú que vulgui sabotejar-te. No t'has de preocupar massa, només vés amb compte de documentar qualsevol idea que tinguis. És possible que necessiteu provar que és original.
Sagitari
Una passió intensa s'ha alliberat dins teu. Et resulta difícil resistir-te a la temptació de portar-te el teu ésser estimat a una illa deserta. Podries perdre't de la civilització durant algun temps. Però si no pots anar a aquesta illa, què et sembla crear un oasi a casa teva? Demana una mica de menjar del teu restaurant favorit, porta-la a casa i gaudeix d'una vetllada íntima amb la teva parella.
Capricornio
És probable que et sentis especialment sensible en aquests moments. Traspues una mena d'erotisme innocent i atraus moltes mirades d'admiració. Sents la passió per la vida, tens ànsies per abraçar-la i la gent especial que tens a prop. Aquest seria un gran dia per planejar una nit romàntica a casa. Cuina un bon menjar, refreda vi, encén algunes espelmes i deixa que la natura segueixi el curs.
Aquari
Tracta de no deixar-te atrapar per les xafarderies. Hi haurà rumors avui i estaria bé anar amb compte. Si bé és cert que hi ha una mica de cert en els rumors, els adorns afegits ho han tret tot fora de context. Els sentiments són propensos a ser ferits. Si no vols que els teus estiguin entre ells, mantingues lluny de la gent xafardera.
Peixos
Esperem que no tingueu por a les altures, perquè avui podries pujar diversos esglaons a l'escala corporativa. Sembla que la teva àrdua feina durant aquests últims mesos ha donat els seus fruits. No dubtis a acceptar el repte que t'oferim. Si et preocupen els esquelets enterrats als teus arxius, faries bé de sincerar-te i confessar els errors comesos. Probablement els teus caps et respectaran per la teva franquesa i valentia.