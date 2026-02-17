TELEVISIÓ
HBO aposta fort
La companyia treballla en una sèrie ambientada en l’univers dels videojocs ‘Baldur’s Gate’, amb Craig Mazin al capdavant. El projecte no adaptarà directament la saga.
HBO està desenvolupant una sèrie ambientada en l’univers de Baldur’s Gate, la popular franquícia de videojocs vinculada a Dungeons & Dragons. El projecte es troba en fase inicial i compta amb Craig Mazin, creador i showrunner de The Last of Us i responsable de la minisèrie Chernobyl, com a principal responsable creatiu.
La producció es realitza en col·laboració amb Hasbro Entertainment, propietària de la marca Dungeons & Dragons, i amb el suport de Wizards of the Coast en l’àmbit del desenvolupament narratiu. Segons la informació avançada per mitjans especialitzats, la sèrie no seria una adaptació literal de Baldur’s Gate 3, sinó una proposta ambientada en el mateix univers que ampliaria la història i els personatges més enllà del joc.
Larian Studios, responsable del joc, no participa en la producció
La implicació directa de Larian Studios, desenvolupadora de Baldur’s Gate 3, no està prevista en la producció executiva del projecte, tot i que hi ha hagut contactes entre l’equip creatiu de la sèrie i responsables del videojoc. Aquest aspecte ha generat debat entre part de la comunitat de gamers, especialment pel pes que l’estudi belga ha tingut en la redefinició contemporània de la saga.
De moment no s’han fet públics detalls sobre el repartiment, el calendari de rodatge ni la data prevista d’estrena. El projecte s’emmarca en la tendència creixent de les plataformes i cadenes d’adaptar grans franquícies del sector del videojoc, després de l’èxit de crítica i públic de produccions recents basades en títols de primer nivell.
Amb l’experiència prèvia de Mazin en l’adaptació de narratives interactives a format televisiu, HBO aposta per consolidar una nova franquícia de fantasia amb projecció internacional, en un moment en què les propietats intel·lectuals vinculades a l’entreteniment digital esdevenen un dels principals motors de la indústria.