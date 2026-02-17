AGENDA
'Creure'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘CREURE’
L’acte invisible que dona forma a la teva realitat quotidiana. Amb Stella de @descodificat. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS INFANTILS
‘EL REI CARNESTOLTES BOCABADAT’
Taller de creacions El rei carnestoltes bocabadat, a càrrec de Crisisart. Taller per infants a partir de 6 anys.Hora: 18 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
CURSOS I TALLERS
‘PELL DE CARNESTOLTES’
Demana hora i vine a la biblioteca a llegir llibres esbojarrats mentre et maquilles i et transformes per viure el Carnaval amb molta imaginació i color. Hora: d’11.30 a 17.30 h. Biblioteca Comunal del Pas de la Casa. Encamp.
FESTES I TRADICIONS
‘JUDICI I CREMADA DEL CARNESTOLTES’
Judici del Carnestoltes amb l’actuació de Xtravaganxa, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany. Hora: 19.30 h Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
CARNAVAL A CANILLO’
Dimarts de gresca, tarda lúdica per a infants amb l’espectacle A tota màquina. Hora:16h. Plaça del Prat del Riu. Canillo.
EXPOSICIONS
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.