LA PROPOSTA DEL DIA

‘CREURE’

L’acte invisible que dona forma a la teva realitat quotidiana. Amb Stella de @descodificat. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS INFANTILS

‘EL REI CARNESTOLTES BOCABADAT’

Taller de creacions El rei carnestoltes bocabadat, a càrrec de Crisisart. Taller per infants a partir de 6 anys.Hora: 18 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

CURSOS I TALLERS

‘PELL DE CARNESTOLTES’

Demana hora i vine a la biblioteca a llegir llibres esbojarrats mentre et maquilles i et transformes per viure el Carnaval amb molta imaginació i color. Hora: d’11.30 a 17.30 h. Biblioteca Comunal del Pas de la Casa. Encamp.

FESTES I TRADICIONS

‘JUDICI I CREMADA DEL CARNESTOLTES’

Judici del Carnestoltes amb l’actuació de Xtravaganxa, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany. Hora: 19.30 h Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

CARNAVAL A CANILLO’

Dimarts de gresca, tarda lúdica per a infants amb l’espectacle A tota màquina. Hora:16h. Plaça del Prat del Riu. Canillo.

EXPOSICIONS

‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’

L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.

‘MOMENTS EFÍMERS’

Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.

‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’

L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.

