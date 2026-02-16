AGENDA
Representació del tradicional ball de l'ossa
LA PROPOSTA DEL DIA
REPRESENTACIÓ DEL TRADICIONAL BALL DE L’OSSA
Des de la dècada dels 50, aquesta representació segueix un guió escrit per Rossend Marsol Sícoris. L’acció recull escenes de l’Andorra tradicional representades per personatges arquetípics. Hora: 16.15 h. Aparcament Prat de l’Areny. Encamp.
FESTES I TRADICIONS
CARNAVAL SANT JULIÀ DE LÒRIA
16 h. Vine i estampa’t un mocador de Carnaval amb Taller Tartera!
17 h. Espectacle d’animació infantil Amb ganes de gresca, Companyia Rikus.
Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.
FESTA SOBRE RODES CARNAVAL ANDORRA LA VELLA - ESCALDES-ENGORDANY
Espectacle infantil Festa sobre rodes de la companyia Més Tumàcat. Sortida de la plaça Coprínceps fins a la plaça de l’Església. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
L’exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico de Canillo. Canillo. Fins al 31 de març.