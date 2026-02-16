HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Has estat treballant molt i estàs començant a preguntar-te si tot el teu esforç ha estat en va. Una reestructuració a la feina et deixa pensant exactament on encaixes o fins i tot si encaixes. És possible que tinguis alguns dies difícils, però sentiràs alleugeriment en saber que els de dalt tenen grans plans per a tu a la recent organitzada i eficient empresa.
Taure
Un amic o parent podria proposar-te fer un viatge, però avui no vols ni pensar en anar a la botiga de la cantonada. Tampoc no tindràs gaires ganes de parlar amb ningú. La teva ment, probablement, està ocupada amb matèries intel·lectuals o metafísiques. Podries voler quedar-te a casa i estudiar aquests temes durant tot el dia. Digues-li a aquesta persona que la idea de viatjar sona molt bé i que ho discutiran més tard. Això és tot el que pots fer servir en aquests moments.
Bessons
La teva intuïció natural i sensibilitat s'intensificaran avui. Ets capaç de llegir els pensaments i sentiments dels altres i interpretar-los amb precisió. Per desgràcia, no pots fer servir aquesta habilitat tan eficaçment amb tu mateix/a. Alguns vells problemes han ressorgit, provocant-te angoixa. Aquests problemes et bloquegen d'alguna manera. No seràs capaç de seguir endavant amb la teva vida fins que els resolguis una vegada per totes. Potser un vident professional podria ajudar-te.
Cranc
És probable que una nova relació que es formi aviat, i és probable que sigui amb algú que ja està a la teva vida. Potser és algú que vas conèixer a l'escola secundària i amb qui només recentment vas tornar a tenir contacte, o potser un company de feina de sobte comença a parar-te molta atenció. El romanç està definitivament a l'aire avui, així que mantingues els ulls oberts als senyals subtils de les persones de la teva vida.
Lleó
El teu cap és una mica als núvols avui. Això no és necessàriament una cosa dolenta, només vol dir que és més difícil que puguis concentrar-te en realitzar qualsevol tasca. Per més que preferissis estar en una altra part, realment necessites centrar-te en els projectes actuals. Planifica una estratègia de sortida de la rutina quotidiana del teu dia a dia diari per tots els mitjans, però no esperis que tingui èxit avui.
Verge
El teu cor i la teva intuïció dominaran avui molt més que la teva ment. Confia en allò que els teus instints et diguin. Si ets en una professió relacionada amb les vendes, pots esperar moltes ordres avui, ja que la teva percepció extrasensorial t'ajuda a conèixer les necessitats dels teus clients gairebé abans que ells. Planifica una trobada romàntica amb algú a qui estimis, i posa la teva percepció extrasensorial a treballar aquesta nit en aquesta persona.
Balança
La teva naturalesa creativa ja no serà reprimida! Quan miris al voltant de casa teva, t'adonaràs que sents la necessitat d'arreglar-la una mica. La motivació vindrà del desig de fer sopars i convidar membres de la família que viuen lluny a venir a visitar-te. Pintaràs, empaperar, i potser fins i tot a enviar aquest sofà a ser retapissat. El resultat final serà fantàstic. En sentiràs orgull.
Escorpí
Sempre has tingut capacitat psíquica i avui està al punt màxim. Potser no per casualitat, és molt probable que contacti amb tu un amic proper o un amor del teu passat. No truca per renovar la seva relació, sinó més aviat per demanar un consell. Les teves habilitats augmentades avui et converteixen en el confident ideal. Escolta amb atenció i assessora amb allò que el teu cor et digui que és el correcte.
Sagitari
La prosperitat és a tocar, si no és que ja és aquí. Tots els teus esforços estan a punt de resultar molt compensats. Pot ser que una gran proposta sigui acceptada a la feina, o potser alguna cosa que has escrit arribi a les mans d'un editor. El teu talent i bona fortuna innats es combinen per oferir coses meravelloses. Gaudiu d'aquest canvi positiu dels esdeveniments!
Capricornio
Hi ha passió a l'aire i tens el convenciment que tu ets qui electrifica l'aire al teu voltant. Avui no pots pensar en res més que no sigui el sexe. Potser és el resultat de treballar molt dur durant molt de temps i de no prendre't el temps per satisfer la teva sensualitat. Bé, no hi ha temps com el present. Per què no convides a certa persona especial per a un àpat fet a casa? Encén una espelma, obre una ampolla de vi i espera a veure què passa.
Aquari
Tens una habilitat psíquica innata que només necessita una mica dʻajust i enfortiment perquè pugui convertir-se en un poder formidable. Fins i tot ara de vegades et descobreixes llegint els pensaments d'altres persones. Aquesta sensibilitat et fica en problemes de vegades, però en general funciona a favor teu. En les relacions, sobretot, ets capaç de posar fi a ferir sentiments abans que es converteixin en una cosa irreparable.
Peixos
Et sorprendràs en inscriure't per a una lliçó de grup en comptes d'una de privada. Això no és propi de tu; tanmateix, trobes que gaudeixes de la interacció social. A més, si estàs aprenent a cuinar oa una activitat esportiva, sempre és molt més divertit aprendre amb els altres. D'aquesta manera, podeu aprendre dels vostres errors i ells dels vostres. Està destinat a ser un dia divertit i ple d´aventures. Gaudeix-ho.