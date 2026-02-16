TELEVISIÓ
AMC, de tornada?
MOVISTAR PLUS+ i AMC Networks negocien perquè els canals del grup tornin a estar disponibles a la plataforma, d’on van sortir a principis de l’any passat.
Els canals d’AMC Networks podrien tornar a formar part de l’oferta de Movistar Plus+, després de la seva sortida de la plataforma l’1 de gener del 2025 arran del desacord entre ambdues parts en la renovació del contracte de distribució. Tot i que no hi ha cap anunci oficial ni cap calendari confirmat, diverses informacions del sector apunten que les negociacions s’han reprès en els darrers mesos.
La desaparició dels canals de la companyia –entre els quals hi havia AMC, Canal Hollywood, Sundance TV, XTRM, Odisea o Canal Cocina– va suposar un canvi rellevant en la graella de Movistar, que fins aleshores mantenia una relació de llarga durada amb el grup nord-americà. La ruptura va respondre principalment a discrepàncies econòmiques i estratègiques en un context marcat per la reconfiguració del mercat audiovisual i la pressió creixent dels serveis de vídeo sota demanda.
Per cobrir aquest buit, Movistar Plus+ va optar per reforçar l’oferta amb canals de la BBC, incorporant continguts de producció britànica centrats en la divulgació, el documental i les sèries. Aquesta substitució va permetre a la plataforma mantenir el volum de canals temàtics, tot i que amb una línia editorial diferent de la que aportava AMC, més orientada a la ficció i al cinema.
Segons fonts properes citades per diferents mitjans, Movistar Plus+ i AMC Networks estarien explorant ara diferents fórmules de col·laboració, que podrien anar des del retorn parcial d’alguns canals lineals fins a un acord més ampli que inclogués la integració de tots els continguts del grup, possiblement vinculats també al seu paquet d’estríming AMC Selekt. Cap d’aquests escenaris, però, ha estat confirmat oficialment.