TELEVISIÓ
Retorn al campus
Steve Carell lidera el repartiment de ‘Rooster’, una nova comèdia d’HBO Max ambientada en un recinte universitari. La sèrie arribarà el 9 de març a la plataforma
HBO acaba d’anunciar l’estrena de Rooster, una nova sèrie de comèdia que s’incorporarà a la segona onada de llançaments de la cadena aquest any. La producció, de deu capítols, arribarà a les pantalles nord-americanes el 8 de març i es podrà veure a altres mercats –incloent-hi Andorra–, a partir de l’endemà a través d’HBO Max. L’anunci s’ha fet públic juntament amb el primer tràiler oficial de la ficció.
La sèrie està protagonitzada per Steve Carell, que interpreta un novel·lista conegut amb el sobrenom de Rooster, nom que prové del personatge central de les seves obres literàries. La història se centra en la relació complexa que manté amb la seva filla, que acaba de patir una dura ruptura sentimental. A partir d’aquest conflicte, el protagonista es veu empès a tornar al campus universitari on treballa la filla, espai que esdevé l’eix principal del relat i del desenvolupament dels personatges.
Al costat de Carell, el repartiment inclou Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley i Lauren Tsai. Els diferents personatges aporten mirades diverses sobre l’entorn universitari i les relacions personals, en una ficció que combina situacions de comèdia amb elements de drama quotidià. La sèrie aborda temes com els vincles familiars, les segones oportunitats i els conflictes generacionals.
Rooster està creada per Bill Lawrence i Matt Tarses, dos noms amb una trajectòria consolidada en la televisió nord-americana. Tots dos van col·laborar durant anys a Scrubs, una de les comèdies de referència dels anys 2000, i Lawrence és també un dels creadors de Ted Lasso, una de les produccions més reconegudes dels darrers anys. Amb aquest nou projecte, HBO reforça la seva oferta de comèdia dins d’un calendari que també inclou el retorn d’Euphoria i l’estrena de DTF St. Louis.