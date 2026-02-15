Como cabras

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Como cabras 11.30*** 12.15 15.15 16.15*** 17.45

Cumbres borrascosas 17.00 19.30 22.15

Ruta de escape 12.30 19.00 21.45 22.00

Ídolos 15.15

Marty Supreme 19.15 21.45

La asistenta 19.30

La fiera 16.15

Aida y vuelta 18.00 20.00

Avatar 3 20.30

Primate 22.00

Hamnet 16.00 18.15

Frankie y los monstruos 11.45

Zootropolis 2 12.00 16.00

CINEMES GUIU

Hamnet 17.00 19.15

Tres adioses 19.20

Sorda 17.15

