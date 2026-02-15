Como cabras
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Como cabras 11.30*** 12.15 15.15 16.15*** 17.45
Cumbres borrascosas 17.00 19.30 22.15
Ruta de escape 12.30 19.00 21.45 22.00
Ídolos 15.15
Marty Supreme 19.15 21.45
La asistenta 19.30
La fiera 16.15
Aida y vuelta 18.00 20.00
Avatar 3 20.30
Primate 22.00
Hamnet 16.00 18.15
Frankie y los monstruos 11.45
Zootropolis 2 12.00 16.00
CINEMES GUIU
Hamnet 17.00 19.15
Tres adioses 19.20
Sorda 17.15