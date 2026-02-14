HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Mantingues els ulls ben oberts avui, ja que pots conèixer la persona dels teus somnis! O podries ensopegar, literalment, amb molts diners en efectiu. És probable que sigui un dia molt inusual, per la qual cosa mantingues el teu enginy enlaire i la teva ment oberta a totes les possibilitats. Si una nova i intrigant oportunitat de negocis t'arriba, no l'acceptis immediatament. Acaba amb tota la informació i revisa-la quan la vida s'hagi establert una mica.
Taure
Un passeig agradable podria endarrerir-se o cancel·lar-se degut a un esdeveniment totalment fora del teu control. En lloc de discutir, tu i els teus amics podrien aprofitar loportunitat per fer alguna cosa completament boig i diferent. Per exemple, poden anar a la sessió matinal de la pel·lícula més esfereïdora de la ciutat o provar aquest restaurant etíop del qual han sentit a parlar tant. El dia d´avui ofereix una oportunitat perfecta per a un nou començament.
Bessons
És probable que sentis atracció per les terres llunyanes. Avui podries anar a l'oficina de l'agència de viatges, la mateixa per on has passat innombrables vegades, i mirar fixament les fotos. Tailàndia, Hong Kong i Nova Zelanda són només alguns dels llocs que voldríeu veure. Les imatges semblen molt atractives. Endavant. Planifica un viatge, encara que és probable que sigui només una distracció temporal. La teva passió pels viatges indica una inquietud fonamental que cal resoldre.
Cranc
El canvi, fins i tot quan és per bé, de vegades pot fer una mica de por. Podries sentir cert dubte a acceptar un nou lloc de treball o millorar el teu habitatge. Això no obstant, es tracta d'una gran oportunitat. Si no l'aprofites, és probable que lamentes la resta de la teva vida. El que està passant és el millor, així que vés-te'n amb tot!
Lleó
Hi ha moltes oportunitats per aquí i et tempta aprofitar totes elles. Bé, seria millor seleccionar una mica si fas el millor ús de l'atmosfera propícia. Sens dubte hi ha un viatge a la vista, com continuar la teva educació d'alguna manera. Podria ser una cosa simple, com inscriure't a una classe de cuina en un centre d'educació d'adults. O potser compliràs una ambició de tota la vida i sol·licitar entrar a l'escola de negocis. Ben fet!
Verge
És probable que avui rebis un guany inesperat d'algun tipus. Aneu amb compte. Si ho inverteixes sàviament, et servirà molt i bé. La teva curiositat sobre alguns temes força esotèrics, potser les arts fosques, s'ha despertat. Per què no visites la biblioteca local per veure alguns llibres sobre aquests temes?
Balança
Un canvi dʼescenari està a la vista. No és clar si és o no és una decisió voluntària, però és clar que el caos i la confusió regnen els propers dies. Hi ha molt per fer. Afortunadament, les teves habilitats organitzatives seran molt útils. Exerceix de capità i fes que tothom faci el que diguis. La mudança es farà en un temps rècord!
Escorpí
És possible que puguis témer per la teva feina avui. Afortunadament, aquests temors són infundats. Hi ha una gran quantitat de trastorns que ocorren a la feina. El millor consell és mantenir-se allunyat, si és possible. Si continues fent la teva feina bé, és molt probable que rebis una bonificació o promoció com a resultat dels teus esforços. T'ho has guanyat!
Sagitari
És difícil negar el poder duna reacció química cap a una altra persona. És probable que coneguis algú avui, o potser acabes de conèixer algú que té una forta influència sobre tu. No pots aconseguir treure't aquesta persona del cap. No és clar si es tracta d´una aventura d´una sola vegada o d´un romanç durador. Sigui el que sigui, t'encantarà sentir tanta emoció.
Capricornio
La persona que mor amb més joguines guanya pot molt bé ser la teva filosofia. I avui sens dubte guanyaràs més punts en afegir una nova meravella tecnològica a casa teva. Què és aquesta vegada? Un escàner, càmera digital, reproductor de DVD o tot això? És una petita indulgència per tota la feina dura que has dut a terme. Si aquestes coses realment et donen tant de plaer, aleshores tens dret a tenir-les.
Aquari
Avui pots seure davant de lordinador per un minut per buscar alguna cosa a Internet i passar-te la major part de la tarda en fascinació pel que estàs trobant. Podries ensopegar amb una mica d'informació sobre l'ocultisme i el misticisme. Sempre et van fascinar i ara que has començat a aprendre no vols parar. Potser podries inscriure't a un taller i reunir-te amb altres persones que comparteixen un interès similar.
Peixos
Sempre has tingut un do per a tot allò relatiu a les finances, però avui aquesta capacitat està com mai. Has descobert tota la informació sobre inversió disponible gratuïtament a Internet i la absorbeixes com una esponja. El teu sentit fiscal natural permet separar les ximpleries dels consells d'inversió segura. La vostra cartera d'inversions i el vostre estat d'ànim es beneficien immediatament!