TELEVISIÓ
Mudança creativa
La creadora de ‘WandaVision’, Jac Schaeffer, deixa Marvel Studios i fitxa en exclusiva per Amazon, on desenvoluparà projectes durant els pròxims tres anys.
Jac Schaeffer, guionista i creadora de WandaVision i Agatha, ¿quién si no?, abandona definitivament Marvel Studios per signar un contracte exclusiu amb Amazon MGM Studios, en què desenvoluparà sèries durant els pròxims tres anys. La showrunner va inaugurar l’etapa de l’Univers Cinematogràfic Marvel a Disney+ amb la producció d’èxit protagonitzada per Elisabeth Olsen i Paul Bettany, que encara avui és considerada una de les millors obres de la Casa de las Idees en l’àmbit televisiu.
No ha transcendit quin serà el seu primer projecte a la companyia de Bezos
Segons ha confirmat Variety, la guionista se centrarà ara plenament a escriure i fins i tot dirigir sèries exclusives per a la companyia de Jeff Bezos. “Schaeffer desenvoluparà, escriurà, produirà executivament i dirigirà sèries originals per a Prime Video i Amazon MGM Studios”, assenyala el mitjà. De moment, no ha transcendit quin serà el seu pròxim projecte, però la seva marxa suposa la pèrdua d’una de les guionistes més ben valorades de Marvel, especialment després de l’èxit recent d’Agatha, ¿quién si no?
Prime Video es caracteritza per donar una àmplia llibertat creativa
L’elecció de Prime Video no sorprèn en el sector, atès que la plataforma ofereix una àmplia llibertat creativa als autors i s’ha consolidat com un dels serveis més potents del mercat. Marvel, en canvi, concentra actualment els esforços en el futur cinematogràfic de la franquícia amb els germans Russo, encarregats de tancar la Saga del Multivers amb les dues pròximes pel·lícules dels Avengers.
Mentrestant, Disney+ es prepara per estrenar aviat la segona temporada de Daredevil: Born Again, la següent aposta televisiva de l’UCM abans de l’arribada als cinemes de Spider-Man: Brand New Day i Avengers: Doomsday, previstes per al juliol i el desembre, respectivament.