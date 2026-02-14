AGENDA
Dansa viva. Moviment expressiu conciet
LA PROPOSTA DEL DIA
‘DANSA VIVA. MOVIMENT EXPRESSIU CONSCIENT’
Taller amb Evangelina Constable @gecbenestar. Hora: de 10 a 11.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TALLERS
‘RITUAL FUNERARI: PREPARANT EL MÉS ENLLÀ EN FAMÍLIA’
Activitat per conèixer el procés de la momificació, la processió funerària i el culte al difunt a l’antic Egipte. En aquest ritual, tothom hi tindrà un paper! A càrrec de Thaís Torra, arqueòloga, i Gisele Martínez, egiptòloga. Hora: 17 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
FESTES I TRADICIONS
XTREM RACE, PREGÓ D’OBERTURA I PENJADA DEL CARNESTOLTES
Preparats per superar qualsevol obstacle? Diversió, esport i molta acció! Cursa d’obstacles per trams. Hora: 10.30 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.
GRAN RUA DE CARNAVAL
18 h: Gran Rua de Carnaval amenitzada per la batucada Bloco Sambara. Concurs de comparses i coreografies. Sortida des del parc de la Mola i arribada a la plaça del Poble de la capital. Andorra la Vella - Escaldes-Enogrdany.
MÚSICA
TRIBUT A ESTOPA
Sopar amb actuació en directe de Johel Artista. Hora: 20.30 h. Pizzeria Primavera. Andorra la Vella.
CONCERT VIBRAND MUSIC
Avui gaudeix d’una nit memorable de Carnaval, a ritme dels millors èxits dels setanta, vuitanta i noranta. Hora: 21 h. Hotel Sant Gothard. La Massana.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos) que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.