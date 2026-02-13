TELEVISIÓ
‘Urgencias’, a Netflix
La plataforma incorpora al seu catàleg el clàssic drama mèdic emès entre el 1994 i el 2009. L’arribada coincideix amb el renovat interès pel gènere hospitalari.
Netflix acaba d’incorporar al seu catàleg la sèrie Urgencias (E.R.), un dels drames mèdics més influents de la història de la televisió. La producció, creada per Michael Crichton, es va emetre originalment a la cadena NBC entre el 1994 i el 2009 i va sumar un total de 15 temporades i 331 episodis. A partir d’ara, els subscriptors de la plataforma poden accedir a la sèrie completa, que retrata el dia a dia d’un equip sanitari en un hospital públic de Chicago.
Ambientada a la sala d’urgències del fictici County General Hospital, la producció combina l’atenció a pacients en situacions límit amb els conflictes personals dels professionals sanitaris. El seu estil narratiu, caracteritzat per un ritme àgil, càmera dinàmica i una posada en escena que accentua la sensació d’urgència constant, va marcar un abans i un després en el tractament televisiu de l’àmbit hospitalari.
Els 331 capítols de la ficció ja estan disponibles al servei d’estríming
Al llarg dels anys, Urgencias es va convertir en un fenomen d’audiència internacional i va acumular nombroses nominacions i premis en els principals guardons del sector audiovisual. El repartiment va incloure actors que posteriorment van consolidar carreres destacades, com George Clooney, Julianna Margulies o Noah Wyle.
L’impacte que ha tingut ‘the pitt’ ha reactivat l’interès per títols clàssics
L’arribada de la sèrie a Netflix es produeix en un context de renovat interès pel drama hospitalari, coincidint amb l’èxit de The Pitt, protagonitzada precisament per Wyle. La ficció s’ambienta en un servei d’urgències i se centra en la intensitat emocional i professional dels protagonistes.
L’impacte d’aquesta nova producció ha contribuït a reactivar l’interès per títols clàssics. En aquest sentit, la disponibilitat íntegra d’Urgencias a Netflix permet tant revisitar una producció que va marcar una generació com oferir-la a nous espectadors interessats en l’evolució del drama mèdic televisiu.