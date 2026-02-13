HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui has de fer el darrer esforç per completar un projecte molt gran en què probablement has estat treballant durant algun temps. Tot i que el teu nom no estarà a la portada de la proposta de llibre o de negocis, sents la satisfacció d'haver tingut un paper molt important en la seva realització. Assegureu-vos de menjar nutritivament avui, perquè és molt probable que hagis de treballar fins tard.
Taure
Un parent gran o un veí poden necessitar la teva ajuda avui. Potser no és un moment gaire inoportú perquè algú et demani ajuda, perquè tens moltes tasques per fer. No obstant, aniràs al rescat perquè aquesta és la teva naturalesa. Aneu amb compte amb planificar el vostre temps amb compte, al vostre propi ritme i tracta de no fer massa coses alhora. D'aquesta manera, podràs tornar a ajudar demà.
Bessons
No hi ha dubte sobre això, has estat treballant de valent aquestes últimes setmanes. A mesura que s'acosta una data límit, pot ser que et trobis despertant-te durant la nit, fent números al teu cap i mentalment reescrivint propostes de projectes. És esgotador, però saps que el resultat final farà que tot aquest esforç valgui la pena.
Cranc
Avui, o més ben dit, aquesta nit, és per al romanç i la intimitat acollidora. Aquesta nit no tindràs prevencions amb aquesta persona especial. Espelmes perfumades, el teu millor perfum i la teva roba més sexi per conquerir aquesta persona que ja està bojament enamorada de tu. La teva relació ha fet clic perfectament en aquest moment just. Per què no celebrar-ho d'alguna manera especial?
Lleó
És probable que t'arribin algunes interessants oportunitats de fer diners, ja sigui avui o en un futur proper. Podria ser que hagi arribat el moment d'un nou treball que prometi un progrés més ràpid a l'escalafó i una estabilitat financera més gran. Quan passes de certa edat, treballar a comissió perd el seu atractiu. Estàs llest per a un creixement sostingut de la teva cartera financera. Potser has de buscar un assessor financer per als passos que has de fer ara mateix i així millorar el teu compte de resultats.
Verge
Hi haurà tantes coses a fer avui que potser t'intimidi una mica el com començar. Al migdia encara podries trobar-te completament angoixa. Pren-te un descans! Pren un dinar llarg en una terrassa exterior si el temps ho permet. Respira profundament fins que la tensió desaparegui. Potser t'has de concentrar en acabar una o dues tasques menors avui i deixar la resta per demà. Recordeu que massa estrès pot deteriorar la vostra salut.
Balança
Tan bon punt arribis a la feina aquest matí començaràs a rebre reclamacions des de totes les direccions amb diferents crisis i problemes. No serà una recepció gaire càlida. Una tassa de cafè calent i una calorosa salutació dels teus companys de feina seria una manera molt més agradable de començar el dia. Pren-t'ho tot amb calma. Tens capacitat intel·lectual i energia per resoldre tots els problemes del dia.
Escorpí
Avui hi haurà una combinació encantadora d´harmonia i passió. Treu el millor profit. Amb tot funcionant molt bé a la feina, no hi ha raó per la qual no puguis sortir de l'oficina d'hora per preparar-te per a una nit especial amb la teva parella. Deixa de banda tots els temors aquesta nit. Espelmes aromàtiques, un menjar fabulós i roba encara millor. Tingues unes postres riques i embafadores a la mà (encara que és probable que no tindran l'oportunitat de menjar-lo).
Sagitari
Els teus esforços al front domèstic han valgut la pena. La teva llar té un aspecte meravellós. Tothom ho diu. Alguns visitants inesperats poden arribar simplement per saludar i acabar quedant-se a sopar. Això d'amfitrió se't dóna per naturalesa i amb molta gràcia, per no parlar de les teves habilitats culinàries. Qui pot culpar els teus convidats de voler-se quedar?
Capricornio
El teu veïnat està canviant, i el canvi és positiu. Meravellosos nous veïns han arribat o potser una petita botiga de productes gurmet acaba d'obrir. Tot plegat se suma a la sensació de calidesa i comunitat de la teva ciutat. Passa bona part del dia entre els teus veïns, trobant-te amb ells allà on vagis.
Aquari
La prosperitat financera està a tocar, especialment amb les teves recentment adquirides habilitats d'administració de diners. El més probable és que rebis un cop de sort en un futur proper, encara que potser a tu no et sembli un cop de sort, ja que ja has estat esperant aquests diners durant molt de temps. Fes servir les teves noves habilitats per invertir profundament i amb prudència. Segur que rebràs molta satisfacció pels resultats que arribis a llarg termini.
Peixos
En aquests moments, la teva parella necessita el teu suport, no una conferència. Fes-li saber que estàs disponible per escoltar i ajudar de qualsevol manera, però no el cobreixis amb amabilitats. Vindrà a tu quan ho necessiti. Alhora, cuida les teves necessitats físiques. Si el teu cos demana exercici, per què no augmentes les milles que corres o afegeixes temps extra als teus exercicis? Al cap ia la fi, l'absència fa créixer l'afecte.