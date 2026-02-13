AGENDA

Carnaval - Cercavila

Carnaval

Carnaval

LA PROPOSTA DEL DIA

CARNAVAL - CERCAVILA ESCOLES

Cercavila amb les escoles de Sant Julià de Lòria, amb animació de batucada No Ar i Bloco Sambara BCN. Pels carrers de la parròquia. Sant Julià de Lòria.

FESTES I TRADICIONS

PENJADA DEL CARNESTOLTES

Passarel·la extravagant, a càrrec del grup Xtravaganxa, i discurs i penjada del Carnestoltes. Hora: 19 h. Diferents indrets de la parròquia. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

TRIBUT A ESTOPA

Sopar amb actuació en directe de Johel Artista. Hora: 20.30 h. Pizzeria Primavera. Andorra la Vella.

CONCERT VIBRAND MUSIC

Aquest divendres gaudeix d’una nit memorable a ritme dels millors èxits dels 70, 80 i 90. Hora: 21 h. Hotel Grand Pas. Encamp.

CONFERÈNCIES

‘EL CONSELL GENERAL D’ANDORRA: PASSAT I PRESENT D’UNA INSTITUCIÓ PARLAMENTÀRIA EUROPEA (SEGLES XIII - XXI)’

Presentació de la segona edició del curs coorganitzat amb la Universitat d’Andorra. Un dia de curs, basat en tres ponències seguides. Realització d’una classe lectiva en obert al públic. Hora: 17 h. Vestíbul del Consell General. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’

L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.

‘MOMENTS EFÍMERS’

Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.

‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’

L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.

