AGENDA
Carnaval - Cercavila
LA PROPOSTA DEL DIA
CARNAVAL - CERCAVILA ESCOLES
Cercavila amb les escoles de Sant Julià de Lòria, amb animació de batucada No Ar i Bloco Sambara BCN. Pels carrers de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
FESTES I TRADICIONS
PENJADA DEL CARNESTOLTES
Passarel·la extravagant, a càrrec del grup Xtravaganxa, i discurs i penjada del Carnestoltes. Hora: 19 h. Diferents indrets de la parròquia. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
TRIBUT A ESTOPA
Sopar amb actuació en directe de Johel Artista. Hora: 20.30 h. Pizzeria Primavera. Andorra la Vella.
CONCERT VIBRAND MUSIC
Aquest divendres gaudeix d’una nit memorable a ritme dels millors èxits dels 70, 80 i 90. Hora: 21 h. Hotel Grand Pas. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘EL CONSELL GENERAL D’ANDORRA: PASSAT I PRESENT D’UNA INSTITUCIÓ PARLAMENTÀRIA EUROPEA (SEGLES XIII - XXI)’
Presentació de la segona edició del curs coorganitzat amb la Universitat d’Andorra. Un dia de curs, basat en tres ponències seguides. Realització d’una classe lectiva en obert al públic. Hora: 17 h. Vestíbul del Consell General. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.