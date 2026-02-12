AGENDA
CURSOS I TALLERS
‘TALLER FÀCIL PRÀCTIC’
Et vols regalar una estona de salut? Vols saber com cuidar la teva pell de manera conscient, amb productes naturals i frescos? Hora: 18.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TALLER DE CARNAVAL: ‘EL NAS VERMELL I LA BIBLIOTECA MÀGICA’
Vine a la biblioteca a crear el teu minillibre de pallasso i pallassa! Farem una foto divertida de cada infant i la decorarem amb materials ben animats i creatius per convertir-la en una portada única i esbojarrada. Hora: 17.30. Biblioteca comunal. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘EL FONS DE CASA CINTET: UNA FINESTRA AL COMERÇ ANDORRÀ D’ARA FA UN SEGLE’
Conferència en la qual es presentarà la recerca que ha portat a terme Daniel Fité a partir del fons documental de la Casa Cintet d’Andorra la Vella, custodiat a l’Arxiu Nacional. Hora: 19 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
LLIBRES
PRESENTACIÓ LLIBRE ‘FLORS D’AMOR’
Flors d’Amor és un recull de poesia en català estructurat en quatre grans blocs que segueixen el cicle de les estacions: primavera, estiu, tardor i hivern. Hora: 19 h. FNAC. Andorra la Vella.
MARIDATGE
‘MARIDATGE A TRES. ART, EXPERIÈNCIA SENSORIAL I PRODUCTE ANDORRÀ’
En aquesta edició comptarem amb l’artista il·lustrador Diego D’Amico (Mundo Mani), que realitzarà un dibuix en directe, projectat en pantalla perquè el públic pugui seguir tot el procés creatiu en temps real. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
La mostra ofereix una mirada propera a la vida de l’espectador tot cercant, a més de la dada històrica, l’empatia vers les vivències d’una civilització fascinant. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.