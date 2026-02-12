TELEVISIÓ
Altes expectatives
Un alt directiu de Warner augura que l’adaptació televisiva de Harry Potter serà “l’esdeveniment més gran d’estríming de la dècada”, després de visitar el rodatge.
La sèrie de Harry Potter que prepara HBO Max, amb Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout prenent el relleu de Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint com a trio protagonista, està despertant moltes expectatives. J. B. Perrette, màxim responsable de la divisió d’estríming global i videojocs de Warner Bros. Discovery, va assegurar ahir que aquesta adaptació de les novel·les de J. K. Rowling serà “l’esdeveniment més gran d’estríming de la dècada”.
“La magnitud de la producció, el nivell de detall i la meticulositat del que estan fent i construint eleven el component cinematogràfic a un nivell completament diferent”, va afirmar Perrette en unes declaracions recollides per Variety. “I quan penses en l’estima que hi ha per aquesta franquícia i en el que es pot fer en una sèrie: aprofundir més, explicar més de la història, explorar detalls que no es van poder captar en una pel·lícula de dues hores... a Casey [Bloys, CEO de HBO Max] no li agrada que digui això, però ho diré igualment”, va afegir, impressionat després de visitar el rodatge de la sèrie als estudis Leavesden.
“Realment crec que aquest serà l’esdeveniment més gran d’estríming de la dècada”, va afirmar Perrette, que es trobava de pas per anunciar la data de posada en marxa d’HBO Max al Regne Unit. Així mateix, va expressar que, tenint en compte les turbulències corporatives que Warner Bros. Discovery està travessant a causa de l’acord amb Netflix, l’adaptació televisiva de Harry Potter, juntament amb el pròxim llançament d’HBO Max a Europa, ha proporcionat als equips objectius concrets en els quals centrar els esforços.
“Com a equip, hem esperat molt de temps per poder oferir aquesta experiència als espectadors en un mercat tan gran i important com el Regne Unit. I després, tancant el 2026 i començant el 2027, tindrem el que sens dubte serà l’esdeveniment audiovisual més gran a la història d’HBO Max i, possiblement, en tota la història de l’estríming; no hi ha cap altra sèrie que s’hi acosti”, va afirmar el directiu.
La sèrie de Harry Potter comptarà amb set temporades, una per cada llibre, amb un pla de producció que s’allargarà aproximadament una dècada. Francesca Gardiner (Succession) és la showrunner de la ficció, mentre que Mark Mylod (Shameless) dirigeix diversos capítols i exerceix de productor executiu.
A més de McLaughlin, Stanton i Stout, aquesta adaptació també compta en el repartiment amb John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Severus Snape), Janet McTeer (Minerva McGonagall) i Nick Frost (Rubeus Hagrid), entre d’altres.