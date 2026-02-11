TELEVISIÓ
Llegendes de l’Oest
AMC estrena el primer canal íntegrament dedicat al Western, disponible a Andorra a través de Prime Video. La nova plataforma recupera grans clàssics del gènere.
El grup de mitjans nord-americà AMC Networks, propietari de diversos canals de televisió i plataformes d’estríming, va llançar ahir l’únic canal temàtic íntegrament dedicat al Western. AMC Western esdevé d’aquesta manera l’única cadena prèmium centrada en un dels gèneres més icònics del cinema. A Andorra, la nova proposta es pot veure mitjançant Amazon Prime Video, a través de l’aplicació AMC Channels.
El llançament d’aquest nou canal coincideix amb el mes del naixement de John Ford, una de les figures clau del gènere, a qui ahir es va recordar en el primer dia d’emissions amb tres títols icònics de la seva filmografia: Passió dels forts (1946), Rio Grande (1950) i L’home que va matar Liberty Valance (1962).
Les cadenes d’AMC podrien tornar aviat a l’oferta de Movistar Plus+
Durant els caps de setmana de febrer, a més, el canal emetrà l’especial Leyendas del Oeste, un cicle dedicat als grans clàssics, amb pel·lícules com Van morir amb les botes posades, Duel de titans, Arrels profundes o Colorado Jim.
En la seva particular conquesta de l’Oest, el canal comptarà amb altres homenatges a directors com Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Sam Peckinpah o Sergio Leone, i també a intèrprets de la talla de Clint Eastwood, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, John Wayne, Henry Fonda, Joan Crawford, Robert Redford o Paul Newman, entre d’altres.
Entre els títols que s’han anunciat hi ha els grans clàssics dels anys trenta en endavant, com Cimarron, El pistoler esquerrà o Caravana de mujeres, passant pel Western dels seixanta i setanta que va revisar els mites del cinema de l’Oest, amb títols com Dos hombres y un destino, Bronco Billy o Pat Garret i Billy el Nen.
A la graella també hi figuren Westerns rodats a Itàlia i a Espanya, molts d’ells filmats en localitzacions icòniques d’Almeria o Hoyo de Manzanares, com El blanco, el amarillo y el negro, Els dies de la ira o Fins que li va arribar l’hora.
AMC Networks produeix i distribueix nombrosos canals de televisió i ara com ara és present al mercat andorrà només a través de Prime Video. Els responsables del grup asseguren que estan treballant per reprendre la col·laboració amb Movistar Plus+, de la qual van marxar ara fa poc més d’un any.